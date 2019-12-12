الكلباني يستعرض المنجزات التنموية مع ممثل "صندوق السكان"



مسقط- الرؤية

استقبل معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية بديوان عام الوزارة سعادة آسر أحمد طوسون المُمثل الإقليمي لمكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتورة منى عثمان الحاج الخبيرة بصندوق الأمم المتحدة للسكان التي تزور السلطنة حاليًا.

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول العديد من القضايا التنموية وأبرز إنجازات السلطنة في مجال التنمية الشاملة، وأثنت الدكتورة منى الحاج على جهود السلطنة المبذولة في مجال حماية وتمكين المرأة وأشادت بالخدمات الاجتماعية والصحية المقدمة في السلطنة، حضر اللقاء عددٌ من المسؤولين بالوزارة المعنيين بقطاع الرعاية الاجتماعية والتنمية الأسرية واللجنة الوطنية لشؤون الأسرة.