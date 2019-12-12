المعولي يتسلم رسالة خطية من رئيس البرلمان المجري



مسقط - الرؤية

تسلم سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى صباح أمس الأربعاء رسالة خطية من نظيره معالي لاشلو كوفير رئيس الجمعية الوطنية للجمهورية المجرية تضمنت العديد من الموضوعات المتعلقة بالمجالس التشريعية والرقابية بين المجلس والجمعية الوطنية المجرية.

جاء ذلك خلال استقبال سعادة رئيس مجلس الشورى بمكتبه لسعادة تيبور ستماري سفير جمهورية المجر المُعين لدى السلطنة الذي قام بتسليم سعادة رئيس مجلس الشورى الرسالة الخطية. وخلال اللقاء رحَّب سعادته بالسفير مشيدا بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين كما تم استعراض أوجه التعاون القائم بين البلدين على مختلف الأصعدة. وتطرق اللقاء إلى مناقشة العديد من الموضوعات التي تهم البلدين في مختلف المجالات خاصة في المجالين التشريعي والرقابي وبحث سبل تطويرها وتنميتها بما يخدم المصلحة المشتركة بين البلدين. حضر اللقاء سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس، وسعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري نائب رئيس المجلس.