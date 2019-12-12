"قانونية الدولة" تستعرض مقترحات الأعضاء لدور الانعقاد السنوي الأول



مسقط- الرؤية

عقدت اللجنة القانونية بمجلس الدولة أمس اجتماعها الثاني لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة برئاسة المكرم الدكتور راشد بن سالم البادي رئيس اللجنة وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة وعدد من موظفي الأمانة العامة؛ حيث استعرضت مقترحات الأعضاء بشأن الموضوعات التي ترغب اللجنة بدراستها خلال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة الحالية.

وتمَّ خلال الاجتماع مُراجعة اختصاصات اللجنة، والاطلاع على تقرير مُتابعة إجراءات ما تمَّ تنفيذه من القرارات المُتخذة في اجتماع اللجنة الأول لدور الانعقاد السنوي الحالي، إضافة إلى التصديق على محضر ذات الاجتماع.