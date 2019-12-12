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العوفي: الرقمنة وتسريع الوتيرة أبرز تحديات "الرفع الاصطناعي في إنتاج النفط"

الخميس 12 ديسمبر 2019 08:40 ص بتوقيت مسقط

العوفي: الرقمنة وتسريع الوتيرة أبرز تحديات "الرفع الاصطناعي في إنتاج النفط"

مسقط - العمانية

رعى سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز أمس بدء فعاليات النسخة التاسعة لمنتدى الشرق الأوسط للرفع الاصطناعي في إنتاج النفط تحت شعار "زيادة الفرص والابتكار" بمشاركة أكثر من 350 ممثلا لمختلف الشركات المحلية والعالمية العاملة في مجالي النفط والغاز.

 

وقال سعادة العوفي إنّ عملية الرفع الاصطناعي في مجال النفط تشهد نموًا وطلبًا متزايدًا ويجب على الموردين في هذا المجال التركيز على استثمار الأصول الحالية، حيث سيكون التحدي القادم الاستمرار في الأنشطة الحالية بوتيرة أسرع.

وأشار سعادته في كلمته إلى تحدٍ آخر يتمثل في "الرقمنة" حيث ترغب المنشآت العاملة في الحصول على معلومات فورية والوصول المباشر إلى أداء آبار النفط والمصاعد الاصطناعية، مما يشكل تحدّيا إضافيًّا للأمن السيبراني ويتطلب من الجميع التعاون والعمل معًا للتغلب على هذه التحديات لزيادة الطلب على هذا المجال.

ومن جانبه قال الدكتور سلطان بن سعيد الشيذاني المدير التنفيذي لهندسة البترول بشركة تنمية عُمان إنّ المنتدى يناقش على مدى 3 أيام التطورات والمستجدات في تقنيات الرفع الاصطناعي للنفط، موضحًا أنّ هذه التقنيات أساسية في عملية الإنتاج ويجب بحث التطوير والتحديث المستمر لرفع كفاءة إنتاج النفط وتقليل التكلفة والاستفادة من معطيات التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في هذا المجال.

 

وقالت المهندسة عاتكة بنت سعيد البيمانية خبيرة الرفع الاصطناعي بشركة تنمية نفط عُمان إنّ المنتدى يعد فرصة للمنشآت والشركات العاملة في مجال النفط في المنطقة للاطلاع على آخر التحديثات والتقنيات في الرفع الاصطناعي في إنتاج النفط وتبادل الخبرات مع كبرى الشركات العاملة في هذا المجال، موضحة أنّ المنتدى يحظى بمشاركة عدد من الشركات والمؤسسات العاملة في إدارة وصيانة الآبار والخزانات وتشغيل الشركات المصنعة للأدوات والمعدات ومؤسسات الأبحاث والتطوير والهيئات الأكاديمية من 22 دولة.

 

ويركز المنتدى على الاستخدام المتزايد لتقنيات الرفع الاصطناعي في عمليات إنتاج النفط في منطقة الشرق الأوسط، ويسلط الضوء على آخر المستجدات والتكنولوجيا الحديثة في هذا المجال.  ويصاحب المنتدى معرض للشركات المحلية والعالمية المتخصصة في صناعة الرفع الاصطناعي في المنطقة.

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