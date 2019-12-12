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السلطنة تشارك في المؤتمر العالمي للسياحة والثقافة باليابان

الخميس 12 ديسمبر 2019 08:39 ص بتوقيت مسقط

السلطنة تشارك في المؤتمر العالمي للسياحة والثقافة باليابان

 

مسقط - الرؤية

تُشارك السلطنة مُمثلة بوزارة السياحة ووزارة التراث والثقاف، اليوم، في أعمال المؤتمر العالمي الرابع لمنظمة السياحة العالمية ومنظمة اليونسكو حول السياحة والثقافة. ويترأس معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة وفدَ السلطنة المشارك في المؤتمر الذي تستضيفه مدينة كيوتو اليابانية خلال يومي الخميس والجمعة.
وتناقش أعمال المؤتمر العالمي الرابع للسياحة والثقافة تفعيل التوصيات والقرارات الصادرة عن النسخ الثلاث الماضية للمؤتمر في سيم ريب 2015 ومسقط 2017 واسطنبول 2018 والتي أوصت بتوثيق الشراكات بين مختلف القطاعات مع مؤسسات المجتمع لحماية وصون وتطوير عناصر التراث الثقافي، وتشجيع إسهام قطاعي السياحة والثقافة في الاستراتيجيات الوطنية والمدن المستدامة مع تعزيز استخدام التكنولوجيا في مجال السياحة الثقافية.
وتتناول جلسات واجتماعات دورة العام 2019 للمؤتمر العالمي للسياحة والثقافة موضوعات ذات صلة بتعزيز ونقل الثقافات لإثراء السياحة، والتعاون بين الجهات الرسمية المعنية بقطاعات السياحة والثقافة، وتبادل التجارب والنماذج حول الممارسات الفاعلة لكيفية المواءمة بين السياسات وآليات التنفيذ لتسريع التحول نحو التنمية المستدامة للسياحة الثقافية، وكيفية دعم الحكومات في مختلف دول العالم لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من جهة وسبل تعزيز التعاون الثلاثي بين السياحة والثقافة والمجتمع من جهة ثانية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في قطاع السياحة الثقافية ضمن الأهداف الـ 17 الرئيسية لأجندة هيئة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
ويركز المؤتمر العالمي للسياحة والثقافة في نسخته لهذا العام بمدينة كيوتو اليابانية على موضوع "الاستثمار في الأجيال المقبلة"، وبناء المجتمع، وبناء القدرات، وتمكين المجتمعات المحلية من المشاركة الفاعلة في إدارة السياحة في الوقت الحاضر وفي المستقبل. وسيجري تبادل وجهات النظر بشأن الاستثمارات ذات الأولوية التي يتعين القيام بها لضمان تطوير السياحة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ومدونة الأخلاقيات العالمية للسياحة التابعة لمنظمة السياحة العالمية.

 

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