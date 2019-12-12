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300 مليون ريال قيمة صكوك سيادية تضاف لرأس المال السوقي بسوق مسقط

الخميس 12 ديسمبر 2019 08:39 ص بتوقيت مسقط

300 مليون ريال قيمة صكوك سيادية تضاف لرأس المال السوقي بسوق مسقط

◄ تأجيل جديد لاكتتاب "ظفار الدولية" رغم موعد استحقاق القرض

◄ صفقات خاصة على بنك مسقط بـ6 ملايين سهم

الرؤية- نجلاء عبدالعال

تضاف بدءا من اليوم الخميس 300 مليون ريال عماني لرأس المال السوقي في سوق مسقط للأوراق المالية، حيث اصدرت إدارة السوق قرارين بإدراج الإصدارين الأول والثاني من الصكوك السيادية العمانية في سوق السندات والصكوك، وبذلك ستصبح قيمة الصكوك السيادية المدرجة في السوق 550 مليون ريال.

وكانت جلسة الأمس قد انتهت بفقدان المؤشر العام "مسقط 30" لنحو 4 نقاط جديدة ليغلق عند 4041 نقطة، ورغم التراجع في عدد من الأسهم القيادية خاصة الصناعية إلا أن ارتفاع إغلاق سهم بنك مسقط حافظ على القيمة السوقية الإجمالية من التراجع القوي، وأغلق السهم عند 438 بيسة بزيادة بيستين على آخر إغلاق، كما شهد صفقات شراء خاصة بلغ إجماليها 6 ملايين سهم تم تنفيذها بسعر 436 بيسة للسهم.

ومن ناحية أخرى أعلنت شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار أنها حصلت على موافقة الهيئة العامة لسوق المال لتمديد وتعديل فترة الاكتتاب الخاص وذلك للمرة الثانية ليصبح الموعد الجديد لإغلاق فترة الاكتتاب حتى 17 ديسمبر بدلا عن 8 ديسمبر، وليكون الإدراج والتخصيص يوم 23 ديسمبر بدلا عن 15 ديسمبر. ويأتي التمديد الجديد رغم ما جاء في نشرة إصدار الاكتتاب الخاص للشركة من أنه سيتم استخدام عوائد الإصدار بصفة أساسية لسداد الديون المستحقة على الشركة لمقرضيها، موضحة أن الشركة أبرمت اتفاقية قرض مشترك محدد الأجل مع أربعة بنوك عُمانية محلية حصلت بموجبها على قرضين محددي الأجل؛ أحدهما بمبلغ 25 مليون ريال عماني، والآخر بمبلغ 93 مليون ريال عماني، وتم تعديل شروط القرض محدد الأجل الأول ليصبح مستحق السداد في 15 ديسمبر 2019.

وطلب مجلس الإدارة مشورة مالية مستقلة بشأن زيادة رأس المال لسداد القرض محدد الأجل الأول. وبناءً على توصية من المستشارين الماليين المستقلين، رأى المجلس أن إصدار السندات هو الاستراتيجية المثلى لجمع رأس المال لسداد القرض محدد الأجل الأول قبل تاريخ السداد المتفق عليه. وتهدف الشركة- ومقرها صلالة- إلى جمع 25.872 مليون ريال عماني من الإصدار.

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