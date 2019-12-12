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قوات السلطان المسلحة.. درع الوطن

الخميس 12 ديسمبر 2019 08:25 ص بتوقيت مسقط

قوات السلطان المسلحة.. درع الوطن

مناسبة غالية وذكرى مجيدة يوم الحادي عشر من ديسمبر كل عام؛ ذلك اليوم الماجد في تاريخ وطننا الغالي، وما أسمها من مناسبة، وما أعظمها من ذكرى؛ فذلك اليوم الخالد سيظل محفورا في وجدان ووعي أمتنا، تسطره كتب التاريخ بمداد من ذهب.

إنَّ قوات السلطان المسلحة ليست فقط الدرع الحصين لهذا الوطن الغالي، بل هم جند أوفياء وحراس أمناء يعملون ليل نهار من أجل رفعة بلدنا، وصون منجزات النهضة التي تحققت على مدار 49 عاما من المسيرة الظافرة التي يقودها بحكمة واقتدار حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه.

... إنَّ الرعاية السامية لقوات جلالته المسلحة، تتجلى في استمرار جهود التطوير والتحديث؛ حيث تتواصل التمارين العسكرية التي تعكس مستوى الكفاءة القتالية التي بلغتها قواتنا المسلحة.

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