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السلطنة تنجح في إدراج "النخلة" ضمن قائمة "اليونسكو" للتراث غير المادي

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 09:33 م بتوقيت مسقط

السلطنة تنجح في إدراج "النخلة" ضمن قائمة "اليونسكو" للتراث غير المادي

مسقط- العمانية

نجحت السلطنة بالتعاون مع عدد من الدول العربية في إدراج الملف العربي المشترك "النخلة.. المهارات والممارسات والتقاليد المرتبطة بها" على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو".

جاء ذلك خلال مشاركة السلطنة ممثلة بوزارة التراث والثقافة ووزارة التربية والتعليم ممثلة باللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم في اجتماع الدورة الرابعة عشرة للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي الخاصة بالدول الأعضاء في اتفاقية صون التراث الثقافي غير المادي بمنظمة اليونسكو والمنعقدة حاليا ـ خلال الفترة من 9-14 ديسمبر الجاري في جمهورية كولومبيا.

وكُلّفت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" بالإشراف ومتابعة العمل على تسجيل هذا الملف في منظمة اليونسكو، والذي قدم من قبل 14 دولة عربية؛ وهي: السلطنة والامرات والسعودية والبحرين ومصر والعراق والاردن والكويت وموريتانيا والمغرب وفلسطين والسودان وتونس واليمن.

ومن أهم المهارات والممارسات والتقاليد المرتبطة بالنخلة الصناعات التقليدية للسعفيات بجميع أنواعها، والشلات المغناة أثناء ممارسة الأعمال الخاصة بموضوع النخلة مثل التنبيت والطناء واللقاط والتبسيل والجداد ومسابقات الطلوع (التسلق) على النخلة وغيرها من الممارسات التقليدية.

يشار إلى أن السلطنة نجحت في تسجيل 8 عناصر لتراثها غير المادي على هذه القائمة وهي: فن البرعة عام 2010م، وفن العازي وفن التغرود في عام 2012م، وفن العيّالة عام 2014م، كما نجحت في تسجيل فن الرّزحة وملف المجالس والفضاءات الثقافية في عام 2015م، إضافةِ إلى ملف القهوة العربية في العام نفسه وتمكّنت عام 2018م من تسجيل عرضة الخيل والإبل.

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