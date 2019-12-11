6 طلاب عمانيين يحصدون "الأداء المتميز" بمسابقة "هواوي" لتقنية المعلومات والاتصالات

مسقط - الرؤية

شاركَ سَعَادة الدُّكتور علي بن سعود البيماني رئيس جامعة السلطان قابوس، في حفل تسليم جوائز المرحلة النهائية في ختام مسابقة هواوي الشرق الأوسط لتقنية المعلومات والاتصالات، في مقر هواوي الرئيسي بمدينة شينزن بالصين.

وتحدَّث البيماني عن أهمية تقنية المعلومات والاتصالات على التعليم والتحولات التي تطرأ على القطاع التعليمي في عُمان في هذا العصر الذكي. وشارك 6 طلاب من عُمان في التصفيات النهائية لمسابقة هواوي الشرق الأوسط لتقنية المعلومات والاتصالات 2019؛ حيث حصلت الفرق العمانية على تقدير "الأداء المتميز".

وخلال كلمته في حفل توزيع الجوائز، قال البيماني: بدأ التطور الأخير في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات بالتحول تدريجيًّا بعيداً عن التعليم التقليدي؛ حيث دخلنا مرحلةً انتقالية مع البدء بالعمل على مشروع الفصول الذكية. ويجمع القطاع التعليمي في سلطنة عُمان بشكل فعال بين التعليم التقليدي والتعليم القائم على تقنية المعلومات والاتصالات بما في ذلك جامعة السلطان قابوس التي تركز جيداً على الطلاب المهتمين والمتميزين في مجال تقنية المعلومات والاتصالات.

وتحرص هواوي على دعم تنمية منظومة تقنية المعلومات والاتصالات في عُمان، ويتجلى ذلك من خلال مبادرات مثل مسابقة هواوي الشرق الأوسط لتقنية المعلومات والاتصالات، بالشراكة مع وزارة التقنية والاتصالات، التي ترعى المواهب المحلية الواعدة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، إضافة إلى التعاون مع الهيئات الحكومية والمدارس والجامعات في الشرق الأوسط لاختيار قادة المستقبل في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات ودعمهم وتطوير مهاراتهم.