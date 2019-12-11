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البريمي تشهد إسدال الستار على مخيم الإبداع الشبابي الثاني

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 09:00 م بتوقيت مسقط

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البريمي - الرؤية

تختتم اللجنة الوطنية للشباب، اليوم الخميس، مشروع "مخيمات الإبداع الشبابي الثاني"، والذي أطلقته خلال الفترة 8-12 ديسمبر الجاري؛ وذلك في منتجع السلام جراند في محافظة البريمي؛ حيث ضمَّ المخيم 32 مشاركا ومشاركة من الشباب الموهوب، وضم 10 ورش تدريبية والعديد من الأنشطة والتمارين على مدى 5 أيام متواصلة، قدمها 6 مدربين في المجالات الذاتية والعلمية والإبداعية والعامة.

وجاء مشروع "مخيمات الإبداع الشبابي" في نسخته الثانية بهدف احتضان الشباب العماني الطموح والموهوب؛ حيث تسعى هذه المخيمات لخلق بيئة تعليمية محفزة جديرة باكتشاف وتنمية مواهب وإبداعات الشباب لتوجيههم وبناء قدراتهم؛ حيث تبذل الجهود لخلق خبرات محلية مستدامة للتعامل مع الشباب العماني الموهوب.

وتكمُن رسالة المخيم في تمكين وتطوير مهارات وقدرات الشباب المبدعين من خلال مجموعة من الفعاليات والبرامج والأنشطة التفاعلية التي تقام في مخيمات الإبداع الشبابي؛ بهدف إيجاد شاب عماني واع ومشاركة في دعم مسيرة التنمية بكفاءة عالية.

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