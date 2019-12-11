وزارة الإعلام تستضيف مؤتمر اتحاد وكالات الأنباء العربية.. الأحد

مسقط - العمانية

تستضيف وزارة الإعلام -مُمثلة في وكالة الأنباء العمانية- يومي 15 و16 ديسمبر الجاري، المؤتمر الـ47 لاتحاد وكالات الأنباء العربية "فانا"، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة الرؤساء ومديري العموم الأعضاء في الاتحاد، ويرعى حفل افتتاح المؤتمر معالي الدكتور عبدالمنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام.

ويبحث المؤتمر عددا من الموضوعات والملفات الإعلامية التي تهم الدول الأعضاء في الاتحاد، إضافة للملفات الإدارية والمالية. وتقام في إطار انعقاد المؤتمر جلسة حوارية حول "وكالات الأنباء في ظل مواجهة الأخبار الكاذبة وسياسات التضليل الإعلامي"، إضافة لتنظيم معرض للصور يحكي التطور الذي تعيشه السلطنة في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- وكذلك بعض الصور التي تمثل التراث والثقافة في السلطنة ومناظر طبيعية.