الفريق الوطني للبحث والإنقاذ ينفذ تمرينا عمليا لمدة 36 ساعة

مسقط – الرؤية

نفذت الهيئة العامة تمريناً عملياً للبحث والإنقاذ بمُحافظة مسقط، بمشاركة أعضاء الفريق الوطني للبحث والإنقاذ من مختلف تشكيلات شرطة عمان السلطانية والجيش السلطاني العماني وسلاح الجو السلطاني العماني والهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف.

وتعامل أعضاء الفريق مع فرضيات التمرين المتعلقة بعمليات البحث والإنقاذ على المستوى المحلي والدولي كحوادث الزلازل والفيضانات والانهيارات وغيرها من الحوادث ذات العلاقة بأعمال الفريق.

واستمر التدريب لمدة 36 ساعة متواصلة في إطار الاستعداد المستمر للفريق وتفعيل الخطط العملياتية والتدريبية، وقياس مدى الاستجابة ورفع مستوى قدرات وكفاءة أعضائه، لتمكينه من القيام بواجباته بمهنية عالية للتعامل مع مختلف الحوادث المرتبطة بالبحث والإنقاذ.