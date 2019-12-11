الأربعاء, 11 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
26 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

الفريق الوطني للبحث والإنقاذ ينفذ تمرينا عمليا لمدة 36 ساعة

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 08:57 م بتوقيت مسقط

S&R
S&R3
S&R2
S&R4

 

مسقط – الرؤية

نفذت الهيئة العامة تمريناً عملياً للبحث والإنقاذ بمُحافظة مسقط، بمشاركة أعضاء الفريق الوطني للبحث والإنقاذ من مختلف تشكيلات شرطة عمان السلطانية والجيش السلطاني العماني وسلاح الجو السلطاني العماني والهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف.

وتعامل أعضاء الفريق مع فرضيات التمرين المتعلقة بعمليات البحث والإنقاذ على المستوى المحلي والدولي كحوادث الزلازل والفيضانات والانهيارات وغيرها من الحوادث ذات العلاقة بأعمال الفريق.

واستمر التدريب لمدة 36 ساعة متواصلة في إطار الاستعداد المستمر للفريق وتفعيل الخطط العملياتية والتدريبية، وقياس مدى الاستجابة ورفع مستوى قدرات وكفاءة أعضائه، لتمكينه من القيام بواجباته بمهنية عالية للتعامل مع مختلف الحوادث المرتبطة بالبحث والإنقاذ.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

16 مارس 2016

تأهيل 40 من أعضاء الفريق الوطني للبحث والإنقاذ

المزيد

23 أغسطس 2017

الفريق الوطني للبحث والإنقاذ يختتم التمرين العملي في صلالة

المزيد

01 مايو 2015

الفريق الوطني للبحث والإنقاذ يشارك في جهود الإغاثة بالنيبال

المزيد

04 مايو 2015

وزير خارجية نيبال يثمن جهود الفريق العماني للبحث والإنقاذ

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

السلطنة تنجح في إدراج "النخلة" ضمن قائمة "اليونسكو" للتراث غير المادي

المحليات - أخبار

29.1 مليون برميل إجمالي إنتاج السلطنة من النفط الخام خلال نوفمبر

الاقتصاد - محلي

السلطنة تؤكد في "قمة المناخ" بمدريد على المضي قدما في التزاماتها الدولية

المحليات - أخبار

وفد أعمال ياباني يستكشف فرص الاستثمار في "اقتصادية الدقم"

الاقتصاد - محلي

"الأعلى للتخطيط" يستعرض تقرير أداء الاقتصاد الوطني ومؤشرات الناتج المحلي الإجمالي

الاقتصاد - محلي

توظيف ظاهرة الكسوف الحَلَقي في ترويج السياحة العلمية بالسلطنة

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"اتحاد الكرة" يدرس التضحية بكومان بعد الخروج من "خليجي 24".. ويكافئ اللاعبين

رياضة - محلي

مقتل طالب عماني إثر عملية طعن في لندن

المحليات - أخبار

اعتماد جداول امتحانات دبلوم التعليم العام للفصل الدراسي الأول

المحليات - تعليم

السفارة العمانية في لندن تعلق على مقتل الطالب العماني

المحليات - أخبار

في سابقة من نوعها.. 5 أعاصير مدارية بالمحيط الهندي وبحر العرب

منوعات - من هنا وهناك

الأرصاد: تطور المنخفض المداري في بحر العرب الى عاصفة مدارية

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة