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جامعة صحار تحتفل بتخريج الدفعة الأولى من الفوج الـ 18

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 08:56 م بتوقيت مسقط

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صحار – الرؤية

احتفلت جامعة صحار مساء أمس الأربعاء بتخريج الدفعة الأولى من الفوج الـ18، وذلك تحت رعاية معالي الدكتور حمد بن سعيد بن سليمان العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية، وبحضور عدد من أصحاب السعادة والمكرمين وأعيان ولاية صحار وأولياء الأمور إضافة إلى أعضاء مجلسي الإدارة والأمناء والهيئتين الأكاديمية والإدارية بالجامعة.

وبلغ عدد الخريجين في الحفل الأول 698 خريجاً وخريجة، ضمت 327 من كلية الهندسة، ومن كلية التربية والآداب 247 خريجاً وخريجة، فيما بلغ خريجو كلية الحاسوب وتقنية المعلومات 124 خريجًا وخريجة موزعين على درجات الماجستير والبكالوريوس ودبلوم التأهيل التربوي والدبلوم المتقدم والدبلوم.

 

بدأ الحفل بالسلام السلطاني ثم تلاوة من القرآن الكريم، بعدها ألقى البروفيسور باري وين، رئيس الجامعة، كلمة بهذه المناسبة تقدم فيها بالشكر الجزيل لمعالي راعي الحفل ولكافة الحضور على تلبيتهم الدعوة والمشاركة في الحفل، كما هنأ جميع الخريجين والخريجات بمناسبة تخرجهم.

 وأشار البروفيسور باري وين، إلى أنه على مدى العشرين عاماً الماضية شهدت جامعة صحار طفرة واضحة من التطور لتصل بمرافقها إلى مصاف الجامعات الإقليمية، وتضم أسرة أكاديمية وإدارية من أكثر من 30 جنسية.

وأضاف باري وين، أن الاستثمار في التعليم، بات ركيزة أساسية للمضي قدمًا بعمان وباتت بالأخص صحار حاضنة عالمية للتجارة والصناعة مما يتطلب كوادر معدة ومؤهلة لقيادة هذا التطور وتعد الجامعات في عالمنا الحديث المحرك الرئيسي للتطور الاجتماعي والاقتصادي.

 

 

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