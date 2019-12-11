تأهيل 50 مدربا لـ"التوعية بأمن المعلومات"

مسقط - ياسر الشبيبي

اختَتَمتْ وزارة التقنية والاتصالات -مُمثلة في المركز الوطني للسلامة المعلوماتية- وبالتعاون مع شركة أكسيد، أمس، حلقة عمل بعنوان "تدريب المدرب"؛ بهدف تأهيل عدد من الكوادر الوطني العاملة في المؤسسات الحكومية ليقوموا فيما بعد بتدريب الموظفين العاملين في مؤسساتهم في مختلف جوانب أمن المعلومات؛ وذلك ضمن برنامج التوعية بأمن المعلومات للمؤسسات الحكومية "وعي".

وشارك في حلقة العمل 50 موظفا من40 مؤسسة حكومية، وركزت الحلقة على عدة محاور؛ منها: الأمن الإلكتروني، والبرمجيات الخبيثة، والهندسة الاجتماعية، وتصنيف المعلومات وسريتها، والتشفير، إضافة لتسليط الضوء على سبل الأمان والحماية في شبكة الواي فاي والشبكات اللاسلكية، إلى جانب التطرق لبعض الجرائم الإلكترونية كالاحتيال والابتزاز الإلكتروني، والتعرف على أساليب القرصنة والاختراقات الإلكترونية التي تتعرض لها المؤسسات الحكومية.