الأربعاء, 11 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
26 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

في حلقة عمل نظمتها "التقنية والاتصالات"

تأهيل 50 مدربا لـ"التوعية بأمن المعلومات"

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 08:33 م بتوقيت مسقط

تأهيل 50 مدربا لـ"التوعية بأمن المعلومات"

مسقط - ياسر الشبيبي

اختَتَمتْ وزارة التقنية والاتصالات -مُمثلة في المركز الوطني للسلامة المعلوماتية- وبالتعاون مع شركة أكسيد، أمس، حلقة عمل بعنوان "تدريب المدرب"؛ بهدف تأهيل عدد من الكوادر الوطني العاملة في المؤسسات الحكومية ليقوموا فيما بعد بتدريب الموظفين العاملين في مؤسساتهم في مختلف جوانب أمن المعلومات؛ وذلك ضمن برنامج التوعية بأمن المعلومات للمؤسسات الحكومية "وعي".

وشارك في حلقة العمل 50 موظفا من40 مؤسسة حكومية، وركزت الحلقة على عدة محاور؛ منها: الأمن الإلكتروني، والبرمجيات الخبيثة، والهندسة الاجتماعية، وتصنيف المعلومات وسريتها، والتشفير، إضافة لتسليط الضوء على سبل الأمان والحماية في شبكة الواي فاي والشبكات اللاسلكية، إلى جانب التطرق لبعض الجرائم الإلكترونية كالاحتيال والابتزاز الإلكتروني، والتعرف على أساليب القرصنة والاختراقات الإلكترونية التي تتعرض لها المؤسسات الحكومية.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

11 مارس 2015

"التنمية الاجتماعية" تنفذ حملة للتوعية بأمن المعلومات

المزيد

05 يناير 2016

وزير "الأوقاف" يفتتح الورشة التعريفيّة بأمن المعلومات الإلكترونيّة

المزيد

06 أكتوبر 2015

"كن آمنا" حملة توعية بأمن المعلومات لموظفي "القوى العاملة"

المزيد

09 ديسمبر 2015

16 مدربا في فعاليات دورة تأهيل معلمي السباحة بمجمع بوشر

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

29.1 مليون برميل إجمالي إنتاج السلطنة من النفط الخام خلال نوفمبر

الاقتصاد - محلي

السلطنة تؤكد في "قمة المناخ" بمدريد على المضي قدما في التزاماتها الدولية

المحليات - أخبار

وفد أعمال ياباني يستكشف فرص الاستثمار في "اقتصادية الدقم"

الاقتصاد - محلي

"الأعلى للتخطيط" يستعرض تقرير أداء الاقتصاد الوطني ومؤشرات الناتج المحلي الإجمالي

الاقتصاد - محلي

توظيف ظاهرة الكسوف الحَلَقي في ترويج السياحة العلمية بالسلطنة

المحليات - أخبار

استمرار تدفق السحب الممطرة على معظم المحافظات.. وتوقعات بأمطار رعدية متفاوتة الغزارة

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"اتحاد الكرة" يدرس التضحية بكومان بعد الخروج من "خليجي 24".. ويكافئ اللاعبين

رياضة - محلي

مقتل طالب عماني إثر عملية طعن في لندن

المحليات - أخبار

اعتماد جداول امتحانات دبلوم التعليم العام للفصل الدراسي الأول

المحليات - تعليم

السفارة العمانية في لندن تعلق على مقتل الطالب العماني

المحليات - أخبار

في سابقة من نوعها.. 5 أعاصير مدارية بالمحيط الهندي وبحر العرب

منوعات - من هنا وهناك

الأرصاد: تطور المنخفض المداري في بحر العرب الى عاصفة مدارية

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة