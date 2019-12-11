"مسقط للإلكترونيات" تحتفل بافتتاح أول مجمع لحلول التكييف برعاية طارق بن شبيب

مسقط - الرؤية

احتفلت شركة مسقط للإلكترونيات بافتتاح أول مجمع لحلول التكييفات "Daikin Solution Plaza" في دول مجلس التعاون الخليجي، تحت رعاية صاحب السمو السيد طارق بن شبيب آل سعيد. ويتزامن افتتاح المجمع مع احتفال شركة مسقط للإكترونيات بمرور 40 سنة منذ تأسيسها في العام 1979، ومرور 36 سنة على علاقتها الوثيقة مع شركة دايكن.

وقال فيصل بن محمد اليوسف المدير التنفيذي لشركة مسقط للإلكترونيات -في كلمته خلال افتتاح المجمع: منذ فجر نهضتنا المباركة تلقت البيئة مكانة خاصة؛ وذلك بتشكيل وزارة تولي الاهتمام بشؤون البيئة، والفضل يعود للنظرة الثاقبة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- وتتكفل وزارة البيئة والشؤون المناخية بمسؤولية التوازن، حتى لا يطغى التطور الصناعي والتكنولوجي على أهم أساسيات الحياة؛ فمن دون بيئة صحية لا يمكن لنا الاستفادة من رفاهية التطور الصناعي والتكنولوجي، بل تشكّل البيئة اليوم جزءا مهما من مؤشرات ازدهار الدول الاقتصادية..

وأوضح اليوسف أنه مع تطور نظم التكييف، تتزايد أيضا التحديات؛ حيث يشكل استهلاك التكييف ما يقارب 56% من توليد الكهرباء في السلطنة، كما أنَّ الانبعاثات المُضرة تصاحب استخدام التكييف من ناحية التأثير على طبقة الأوزون أو التأثير على الاحتباس الحراري. وأضاف أن المجمع سيشهد عرض (Intelligent Manager) الذي يتميز بسعره التنافسي للتحكم بجميع أجهزة الكهرباء المنزلية عن طريق مفتاح واحد، وإعداد تقرير عن مدى الترشيد في استهلاك الطاقة الكهربائية عن طريق احتساب أوقات ذروة استهلاك الكهرباء في الليل والنهار بحسب كل جزء من المبنى، كما سنعرض منتجات (Air Handling Units) التي تُسهم في تحسين جودة الهواء مع تزايد كميات الجراثيم والتلوث في الهواء إضافة إلى أنظمة (VRV) الذكية.

وشكر اليوسف -في كلمته- وزارة التجارة الصناعة على تطبيق اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات التي تحدد المتطلبات الأساسية للسلامة الخاصة بالأجهزة مع وضع إجراءات موحدة لتطبيق شروط المنافسة في السوق الخليجي، وهو ما يُسهم في بيع منتجات آمنة ذات سلامة كافية للمستهلك، إضافة لتطبيق مقياس (EER) الذي يساعد على وضع بعض مؤشرات المعدات حتى يستطيع المستهلك اختيار الأنسب دون النظر إلى سعر الشراء فحسب، بل بالمقارنة مع استهلاك الطاقة.

ويُتيح المجمع الجديد للجمهور التعرف على منتجات شركة دايكن وآلية عملها. وتتطلع شركة مسقط للإلكترونيات إلى تقديم منتجات توفر أقل تكلفة لعمر جهاز التكييف مقارنة مع الأجهزة الأخرى. وتعد منتجات دايكن أقل ضررا على البيئة، وأكثر ترشيدا في استهلاك الطاقة، وتتميز بجودتها العالية في التبريد، وذلك في إطار تبني الشركة لأفضل المنتجات التي تحافظ على البيئة وتقلل من استهلاك الطاقة وتقدم خدمات عالية الجودة.