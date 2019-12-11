"الرقابة المالية والإدارية للدولة" يراجع تطبيق قواعد السلوك المهني

مسقط - الرؤية

افتتح سعادة ناصر بن حمود بن سالم الرواحي نائب رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، أمس، ورشة عمل بفندق ليفاتيو مسقط لمراجعة تطبيق المعيار 30 من قواعد السلوك المهني، بمشاركة 13 دولة عربية.

وتأتي الورشة ضمن المكونات الرئيسية للبرنامج التدريبي الذي يمتد خلال الفترة 2017-2020، حول دور الأجهزة في مكافحة الفساد من قبل الجهاز الأعلى للرقابة، والمنفذ بموجب مبادرة تنمية الإنتوساي والمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأربوساي)، ويهدف لتمكين الأجهزة العليا للرقابة لتحقيق مستوى أعلى من الفاعلية في مكافحة الفساد.

ورحَّب سعادته في افتتاح الورشة بالمشاركين والمدربين، مؤكدا أهمية البرامج التدريبية في إكساب منتسبي الأجهزة العليا للرقابة المعارف التخصصية وبناء كفاياتهم الوظيفية بما يُمكنهم من أداء أدوار تتصف بالفاعلية في تنفيذ الاختصاصات وتحقيق الأهداف الموكلة للأجهزة، مشيرا إلى أنَّ تبادل الخبرات بين منتسبي الأجهزة الرقابية من خلال تنفيذ البرامج المشتركة، وما تتضمنه البرامج من متابعة لأحدث المستجدات في مجالات الرقابة يتيح المستوى الأعلى من المشاركة بالمعرفة التي تعد أبرز أدوات تنمية الموارد البشرية.

وأكد سعادته أنَّ استضافة هذه الأنشطة التدريبية تأتي في إطار حرص جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة على الإسهام الفاعل في الأنشطة التدريبية للمنظمات الإقليمية والدولية، مقدماً الشكر والتقدير لمبادرة تنمية الإنتوساي والمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأربوساي) على التعاون والتنظيم المشترك لاستضافة الجهاز لتنفيذ المحوريْن الرئيسيين من البرنامج؛ وهما: اجتماع مراجعة ضمان الجودة لمهام رقابة الأداء على الإطار المؤسسي لمكافحة الفساد، وورشة مراجعة تطبيق المعيار 30 من قواعد السلوك المهني، واللذان يستضيفهما الجهاز خلال الفترة 9-15 ديسمبر 2019.

ودعا سعادة نائب رئيس الجهاز -في ختام كلمته- المشاركين إلى الاستفادة من المحتوى التدريبي، إلى جانب التفاعل مع الأنشطة المختلفة في البرنامج بما يحقق الأهداف بكفاءة عالية.