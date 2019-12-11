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وفد تجاري هندي يطلع على الفرص الاستثمارية في "مدائن"

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 08:31 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

زَار مَعَالي سوربهبهي باتيل وزير الطاقة في حكومة غوجارات بجمهورية الهند، يرافقه وفد تجاري رفيع المستوى يضم عددا من رجال الأعمال، مقر المؤسسة العامة للمناطق الصناعية - مدائن، في واحة المعرفة مسقط، للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في المدن الصناعية الصناعية والسلطنة بشكل عام.

وكان في استقبال الوفد هلال بن حمد الحسني الرئيس التنفيذي لـ"مدائن"، الذي قدم نبذة تعريفية؛ أوضح من خلالها رؤية المؤسسة المتمثلة في تعزيز موقع عمان كمركز إقليمي رائد للتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وروح المبادرة والابتكار والتميز، ورسالتها العامة التي تسعى من خلالها إلى جذب الاستثمارات الصناعية، وتوفير الدعم للمستثمر من خلال الإستراتيجيات التنافسية الإقليمية والعالمية والبنية الأساسية الجيدة، وخدمات القيمة المضافة، والإجراءات الحكومية السهلة.

وأوضح الحسني الأهداف العامة للمؤسسة؛ والمتمثلة في: جذب الاستثمارات الأجنبية للاستثمار بالسلطنة وتوطين رأس المال الوطني، وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة، إلى جانب إدخال التكنولوجيا الحديثة وإكساب العاملين المهارة الفنية اللازمة لتطوير إنتاجهم وايجاد فرص عمل جديدة، إضافة لتشجيع الصادرات وتنمية التجارة الدولية وتشجيع إقامة الصناعات التصديرية، وتنشيط القطاعات الاقتصادية العاملة بالسلطنة؛ مثل: قطاع النقل، والقطاع المصرفي، والقطاع السياحي....وغيرها من القطاعات.

من جانبه، قدَّم خالد بن سليمان الصالحي مدير التسويق والترويج في "مدائن"، عرضاً مرئياً حول الفرص الاستثمارية المتاحة في المدن الصناعية التابعة لـ"مدائن" بمختلف القطاعات الصناعية الخفيفة والمتوسطة.

وزار الوفد الهندي المركز الوطني للأعمال، واستمع الوفد من المسؤولين إلى نبذة عن المركز الذي دشنته "مدائن" في العام 2013 ليكون حاضنة رئيسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة، كما زار الوفد مدينة الرسيل الصناعية، واختتم جدول أعماله بزيارة ميدانية لشركة صناعة الكابلات العمانية التي تأسست عام 1984 في منطقة الرسيل الصناعية.

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