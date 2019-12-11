مسقط - الرؤية

أطلقتْ الهيئة العامة لحماية المستهلك -وبالتعاون مع شركة التكنولوجيا المتطورة للإلكترونيات- حملة لاستدعاء كل ساعات آبل الإلكترونية (series2, series 3) التي بيعت خلال سبتمبر 2017 حتى فبراير 2018م.

ويأتي الاستدعاء بسبب وجود عيب تصنيعي يتمثل في حدوث تشقق على امتداد الحافة المدورة للشاشة في طرازات الألمنيوم، وبناءً على ذلك ستقوم الشركة باستبدال الشاشة المتأثرة. وتدعو جميع المستهلكين الذين اشتروا المنتج المتأثر بمراجعة مركز الصيانة بمجمع أفنيوز مول بالخوير.

وتؤكد هذه الاستدعاءات الجهود التي تقوم بها الهيئة، وحرصها المستمر على إجراء مراجعات مستمرة لجميع المنتجات المطروحة في أسواق السلطنة.