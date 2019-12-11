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قيادة قطاع مسندم تستعرض عددا من الآليات والمعدات في الاحتفال بيومي "القوات المسلحة والمتقاعدين"

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 06:55 م بتوقيت مسقط

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 مسقط - الرؤية

احتفلت قيادة قطاع مسندم بالجيش السلطاني العماني صباح أمس، بيوم القوات المسلحة، ويوم المتقاعدين الذي يوافق السابع من ديسمبر من كل عام، وذلك تحت رعاية معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية.

بدأ الحفل الذي أقيم بمقر قيادة قطاع مسندم بالسلام السلطاني والتحية العسكرية لمعالي الدكتور راعي الحفل، بعدها قدم طابور المشاركين على ميدان الاستعراض عرضا في فنون المشاة العسكرية جسد المستوى العالي والفني في التأهيل والتدريب الذي تنتهجه قيادة الجيش السلطاني العماني، كما شاهدوا استعراضا لعدد من الآليات والمعدات والأسلحة مجسدة مستوى التطور والتحديث الذي حظي به الجيش السلطاني العماني.

وقدمت موسيقى الجيش السلطاني العماني مقطوعات موسيقية عسكرية متنوعة، ثم ألقيت عدد من القصائد الشعرية التي تعبر عن المآثر الخالدة ليوم القوات المسلحة والفخر والاعتزاز بما تحقق من منجزات لقوات السلطان المسلحة ودورها الوطني المقدس، وتشيد برجالها البواسل، وشاركت الفرقة الحماسية بالجيش السلطاني العماني بعدد من المقطوعات الفنية المتنوعة، وقدم فريق القفز الحر بمظلات سلطان عمان عرضا للقفز الحر احتفاء بهاتين المناسبتين المجيدتين.

وفي إطار الاحتفال بيوم القوات المسلحة ويوم المتقاعدين قام معالي الدكتور راعي الحفل بتقليد ميداليات الخدمة الطويلة والسلوك الحسن لعدد من منتسبي قطاع مسندم، تقديراً لجهودهم الكبيرة، وتفانيهم المخلص في أداء الواجب الوطني المقدس.

حضر الاحتفال معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ مسندم، وعدد من المكرمين وأصحاب السعادة، وأصحاب الفضيلة القضاة، وأصحاب السعادة الولاة، وقائد قطاع مسندم، وعدد من كبار الضباط وضباط قوات السلطان المسلحة والجهات  العسكرية والأمنية الأخرى، وجمع من مديري العموم ومديري الدوائر والجهات الحكومية، وشيوخ وأعيان المحافظة، وعدد من المتقاعدين، وضباط وضباط صف وأفراد قيادة قطاع مسندم بالجيش السلطاني العماني.

 

 

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