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لواء المشاة 11 وقوات الفرق بالجيش السلطاني يحتفلان بيومي "القوات المسلحة والمتقاعدين"

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 06:54 م بتوقيت مسقط

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مسقط – الرؤية

احتفل صباح أمس بمحافظة ظفار كل من لواء المشاة (11) وقوات الفرق بالجيش السلطاني العماني بيوم القوات المسلحة، ويوم المتقاعدين الذي يوافق الحادي عشر من ديسمبر كل عام، تحت رعاية معالي يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية.

 بدأ الاحتفال الذي أقيم على ميدان الاستعراض العسكري بقيادة قوات الفرق بمحافظة ظفار بعزف السلام السلطاني، وأداء التحية لمعالي راعي الحفل، ثم توالت فقرات الاحتفال والتي اشتملت على عدد من العروض والمهارات العسكرية والمهنية التخصصية والروح المعنوية العالية التي جسدت المستويات العالية التي يتمتع بها منتسبو الجيش السلطاني العماني، انطلاقا من الفكر السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة -حفظه الله ورعاه-.

 كما شاهد راعي الحفل والحضور عرضا لابتكارات النادي العلمي بالجيش السلطاني العماني أظهر المستوى العلمي المتطور من خلال عرضهم لعدد من الابتكارات العلمية العسكرية، والتي عكست مدى الرعاية التي توليها قيادة الجيش السلطاني العماني في دعم البحث والابتكار العلمي العسكري، واكتشاف المواهب.

واحتفاء بهاتين المناسبتين المجيدتين قلّد معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية راعي الحفل ميدالية الخدمة الطويلة والسلوك الحسن لعدد من الضباط وضباط الصف وأفراد لواء المشاة (11) وقوات الفرق بالجيش السلطاني العماني، تقديراً لجهودهم المخلصة وتفانيهم في أداء الواجب الوطني.

حضر الاحتفال  عدد من المكرمين وأصحاب السعادة، وقائد لواء المشاة (11)،  وعدد من كبار ضباط قوات السلطان المسلحة والجهات العسكرية والأمنية الأخرى، وعدد من المسؤولين بالدوائر الحكومية بمحافظة ظفار، وجمع من منتسبي لواء المشاة (11) وقوات الفرق بالجيش السلطاني العماني، وعدد من الضباط وضباط الصف المتقاعدين، وعدد من طلبة المدارس.

 

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