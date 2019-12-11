"مزون للألبان" توفر 100 فرصة للتدريب المقرون بالتشغيل

مسقط – الرؤية

وقعت شركة مزون للألبان والصندوق الوطني للتدريب اتفاقية لدعم جهود الشركة الرامية إلى تدريب وتشغيل الشباب العماني في مختلف قطاعات الشركة. ونصت الاتفاقية على تمويل 100 فرصة للتدريب المقرون بالتشغيل ضمن برنامج "قدرات" الذي تتبناه الشركة لإتاحة فرص تطوير الكوادر الوطنية بالتوازي مع توسع عملياتها التشغيلية في مختلف محافظات السلطنة.

ووقع الاتفاقية بالنيابة عن الشركة أحمد بن محمد الغافري الرئيس التنفيذي للدعم ومن جانب الصندوق الوطني للتدريب شريفة العيديد. وتأتي فرص التدريب المقرون بالتشغيل ضمن الدفعة الثانية لبرنامج قدرات الذي احتفلت شركة مزون للألبان بتخريج الدفعة الأولى منه، وضمت 122 من الكوادر الوطنية، في سبتمبر الماضي.

وقد بدأت الشركة طرح منتجاتها من الحليب الطازج واللبن في مسقط وشمال وجنوب الباطنة والبريمي والداخلية، وتعمل على الوصول إلى محافظات الظاهرة والشرقية وظفار قريبًا، إلى جانب محافظة مسندم. كما تعمل مزون للألبان على إنتاج منتجات مشتقات الألبان والعصائر تباعاً حسب الخطط الزمنية للإنتاج والتسويق.