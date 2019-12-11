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وفد أعمال ياباني يستكشف فرص الاستثمار في "اقتصادية الدقم"

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 06:46 م بتوقيت مسقط

وفد أعمال ياباني يستكشف فرص الاستثمار في "اقتصادية الدقم"

 

 

الدقم - العمانية

 

زار وفد أعمال ياباني يضم 20 من رجال الأعمال اليابانيين والمستثمرين وممثلي عدد من الشركات اليابانية المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم؛ وهدفت الزيارة التي استمرت ليومين إلى تعزيز العلاقات التجارية بين السلطنة واليابان.

واطلع الوفد على المُخطط الرئيسي للمنطقة إلى جانب تقديم عدد من العروض المرئية التفصيلية لتسليط الضوء على عدة مشاريع كبيرة، أبرزها مشروع ميناء الدقم والحوض الجاف ومكونات المنطقة الاقتصادية وحوافز الاستثمار بها.

وشمل برنامج الزيارة عددا من مواقع مشاريع وشركات المنطقة، ومن بينها مشروع ميناء الدقم والحزم التي يتضمنها الميناء ومشروع الحوض الجاف وشركة عُمان لحلول الأنابيب والشركة اليابانية سوميتومو كوربوريشن.

كما زار الوفد الياباني منطقة الصناعات السمكية وميناء الصيد البحري باعتبارها واحدة من المناطق الرئيسية للاستثمار في المنطقة ومشروع مصفاة الدقم ويجري العمل عليها لتستوعب تكرير (230) ألف برميل نفط يوميًا، إضافة إلى قرية النهضة للخدمات التي توفر خدمة الإقامة وتأمين الراحة للعاملين والموظفين في المنطقة الاقتصادية الخاصة في الدقم.

ويأتي تنظيم مثل هذه الزيارات لتقديم رؤية شاملة تدعم بناء علاقات إيجابية بين البلدين الصديقين، وتتيح للوفد الياباني استكشاف الفرص والحوافز الاستثمارية والتعرف على مجموعة المزايا التي تقدمها المنطقة للمستثمرين، كما تعزز العلاقات التجارية طويلة الأمد وتوجِد منصات يلتقي من خلالها المستثمرون ورجال الأعمال اليابانيون وتتيح لهم تبادل الخبرات مع نظرائهم العمانيين.

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