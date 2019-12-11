حلقة عمل حول إعداد خطة التنمية الخمسية العاشرة

مسقط - الرؤية

تنظم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط اليوم الخميس حلقة عمل تتناول الملامح الأساسية لخطة التنمية الخمسية العاشرة (2021-2025) وعامها الأول، وهي الخطة التنفيذية الأولى لرؤية عمان 2040، بمشاركة عدد من أصحاب السعادة وكلاء ومديري عموم الجهات الحكومية وعدد من ممثلي القطاع الخاص ومجلسي الدولة والشورى والمؤسسات الأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني.

وتبحث حلقة العمل التي تقام في فندق شيراتون منهجية العمل والدور الذي تلعبه كمرجعية تخطيطية للجهات الحكومية ولكافة الأطراف المعنية ذات الصلة، وكذلك كمرجعية تنفيذية، وأساسا للمتابعة والتقييم. وستتضمن عرضا يتناول الأهداف الاستراتيجية لرؤية عمان 2040 ومؤشرات قياس الأداء. وستسلط الضوء على منهجية إعداد الخطة الخمسية العاشرة، وأدوار ومهام مجموعات العمل وفقاً للأولويات الاثنتي عشرة لرؤية عمان 2040.