افتتاح مركز للتجميع والإصلاح والفحص في "نزوى الصناعية" برعاية الرمحي

نزوى - الرؤية

رعى معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي، وزير النفط والغاز، أمس، حفل افتتاح مركز عُمان للتجميع والإصلاح والفحص في منطقة نزوى الصناعية، بالتعاون بين شركة تنمية نفط عُمان مع شركة شلمبرجير عُمان وشركاه.

ويختص مركز عمان للتجميع والإصلاح والفحص - الذي بلغت قيمة استثماراته 26 مليون دولار أمريكي- بإنتاج معدات الرفع الاصطناعي لصناعة النفط والغاز، بما فيها المضخات الانغمارية الكهربائية، وأجهزة القياس والملحقات، كما يوفر المصنع خدمات الصيانة لأجزاء المضخات الانغمارية الكهربائية، وأدواتها، وأسلاك الطاقة. وبإمكان المصنع المتطور تصنيع أنابيب للمضخات الانغمارية الكهربائية تتراوح ما بين 25 و60 أنبوبًا شهريًا في طاقته التشغيلية الكاملة، حيث يحتوي كل أنبوب من المضخات الانغمارية الكهربائية على محرك، وواق، ومدخل، وقسمين للمضخات.

وانسجاما مع التزام شركة شلمبرجير بالتعمين، سيوظف المصنع 20 عمانيا، مما يمثل نسبة تبلغ حوالي 80% من إجمالي عدد الموظفين خلال السنة التشغيلية الأولى، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة العمانيين في السنوات القادمة.

وقال المهندس عبد الأمير بن عبد الحسين العجمي، المدير التنفيذي للشؤون الخارجية والقيمة المضافة بالشركة إن "تنمية نفط عُمان" تتطلع إلى دعم تنفيذ استراتيجية القيمة المحلية المضافة لصناعة النفط والغاز بهدف تنويع الاقتصاد العماني وضمان الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من عوائد قطاع النفط والغاز داخل البلاد، ووفقاً لذلك، نؤمن بأنَّ مركز عمان للتجميع والإصلاح والفحص سيدعم عمليات الشركة التشغيلية عن طريق تعزيز الإنتاج، وسيوجد المزيد من فرص التدريب والتوظيف، وسيوفر التكاليف، إلى جانب تمكين حلول حسب الطلب، والتسليم في الوقت المناسب للبضائع والخدمات، وتعزيز الأداء على وجه الخصوص.

ومن جهته، قال علي اللواتي، المدير العام لشركة شلمبرجير عُمان: إن مركز عُمان للتجميع والإصلاح والفحص يُعد أكبر مصنع للرفع الاصطناعي لشركة شلمبرجير في المنطقة، ولقد بُني وفقاً لمعاييرنا العالمية للمرافق لخدمة عُمان والدول المجاورة، ويثبت المركز الجديد لعمليات الرفع الاصطناعي التزامنا بالقيمة المحلية المضافة التي تمكن الكفاءة والأداء الإقليميين، وفي الوقت نفسه تزيد من المحتوى المحلي، والمواءمة بين الأولويات الاستراتيجية لسلطنة عُمان والمنطقة.

ويمثل تشغيل المصنع إنجازا ضمن جهود تعزيز القيمة المحلية المضافة لقطاع النفط والغاز في السلطنة، إذ يحقق واحدة من فرص استراتيجية القيمة المحلية المضافة لصناعة النفط والغاز البالغ عددها 53 فرصة، وتتبوأ شركة تنمية نفط عُمان حالياً زمام قيادة تنفيذ 43 فرصة من تلك الفرص، و شغل منها 28 فرصة إلى الآن، ولقد كان لعمل الشركة مع شلمبرجير كشركاء موثوقين بالغ الأثر في إنجاز المشروع، وتتيح هذه الفرصة المنجزة لصناعة النفط والغاز الاستفادة من الخبرة المحلية التي طورتها شركة شلمبرجير.