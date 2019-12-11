بنك مسقط يفوز بجائزتين دوليتين لتميزه في مجال تحويل الأموال بالدولار الأمريكي

مسقط – الرؤية

فاز بنك مسقط بجائزتين في مجال الاعتراف بالجودة من بنك "جي بي مورغان" (J P Morgan Bank) ومقرّه بالولايات المتحدة الأمريكية، تقديرا لأدائه المميز في مجال تحويل الأموال بالدولار الأمريكي، فقد وصل البنك إلى المستوى النهائي في جوائز الاعتراف بالجودة للعام 2019 من "جي بي مورغان تشيس" لفئتي MT 103 وMT 202.

وأظهرت عمليات الدفع التي نفذها بنك مسقط أداءً متميزًا بنسبة 99.47% من المعالجة المباشرة (STP) في تحويلات الأموال المؤسسية بالدولار إضافة إلى المدفوعات التجارية.

وتعد الجائزة شهادة عالمية لالتزام بنك مسقط بأعلى مستويات الجودة من خلال تلبية المعايير الصارمة في مجال تحويل الأموال، كما تعد اعترافا بنظام بنك مسقط الداخلي المتطور في إرسال مدفوعات تجارية وتحويلات مالية الأمر الذي يؤكد استمرارية البنك في الحفاظ على أعلى معايير نظام "سويفت" الذي يسهل عمليات الدفع وتحقيق أسعار عالية في مجال التنفيذ المباشر للحوالات.

وقد أدّت الجودة الاستثنائية للبنك في تقديم المدفوعات والتحويلات التجارية إلى ارتفاع نسبة المعالجة المباشرة، كما سبق وفاز بنك مسقط بهذا النوع من الجوائز التقديرية من مختلف المؤسسات المالية العالمية.

ويعد "بنك جي بي مورغان" (J P Morgan Bank) واحدًا من بنوك المراسلة الرئيسية التي يتعامل معها بنك مسقط لتمرير مدفوعات بالدولار الأمريكي. وقد أشاد البنك بجهود القائمين على تنفيذ عمليات الدفع في بنك مسقط وتمكنهم من تحقيق معاملات خالية من الأخطاء باستمرار بالنسبة للحجم الكبير من الحوالات المالية.

ويحظى بنك مسقط بإعجاب المجتمع المالي والمصرفي المحلي والإقليمي والدولي تقديرًا لأدائه المتميز ومساعيه الحثيثة للارتقاء بمستوى الخدمات والتسهيلات المصرفية وطرح المبادرات المختلفة، حيث حقق البنك العديد من الإنجازات خلال السنوات الماضية وتوج بمجموعة من الجوائز على كافة المستويات من بينها جائزة أفضل بنك في السلطنة لسنوات عديدة من قبل مجلة ذي بانكر (The Banker) ومجلة جلوبال فاينانس الأمريكية (Global Finance) وإي إم إيه فايننس (Emeafinance ) ويوروموني (Euromoney ) وغيرها من الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية.

وفيما يتعلق بجوائز تحويل الأموال، فقد فاز بنك مسقط مؤخرا بالعديد من الجوائز من بنك باركليز (Barclays Bank)، وبنك ويلز فارجو (Wells Fargo)، وسيتي بنك (Citibank)، وجائزة من ستاندرد تشارترد (Standard Chartered)، إلى جانب بنك دويتشه الألماني.