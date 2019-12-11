الأربعاء, 11 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
27 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. شركات ومناقصات
  5. عرض الخبر

عمليات الدفع تظهر أداء متميزا بنسبة 99.47% من المعالجة المباشرة

بنك مسقط يفوز بجائزتين دوليتين لتميزه في مجال تحويل الأموال بالدولار الأمريكي

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 06:06 م بتوقيت مسقط

بنك مسقط يفوز بجائزتين دوليتين لتميزه في مجال تحويل الأموال بالدولار الأمريكي

 

مسقط – الرؤية

فاز بنك مسقط بجائزتين في مجال الاعتراف بالجودة من بنك "جي بي مورغان" (J P Morgan Bank) ومقرّه بالولايات المتحدة الأمريكية، تقديرا لأدائه المميز في مجال تحويل الأموال بالدولار الأمريكي، فقد وصل البنك إلى المستوى النهائي في جوائز الاعتراف بالجودة للعام 2019 من "جي بي مورغان تشيس" لفئتي MT 103 وMT 202.

وأظهرت عمليات الدفع التي نفذها بنك مسقط أداءً متميزًا بنسبة 99.47% من المعالجة المباشرة (STP) في تحويلات الأموال المؤسسية بالدولار إضافة إلى المدفوعات التجارية.

وتعد الجائزة شهادة عالمية لالتزام بنك مسقط بأعلى مستويات الجودة من خلال تلبية المعايير الصارمة في مجال تحويل الأموال، كما تعد اعترافا بنظام بنك مسقط الداخلي المتطور في إرسال مدفوعات تجارية وتحويلات مالية الأمر الذي يؤكد استمرارية البنك في الحفاظ على أعلى معايير نظام "سويفت" الذي يسهل عمليات الدفع وتحقيق أسعار عالية في مجال التنفيذ المباشر للحوالات.

وقد أدّت الجودة الاستثنائية للبنك في تقديم المدفوعات والتحويلات التجارية إلى ارتفاع نسبة المعالجة المباشرة، كما سبق وفاز بنك مسقط بهذا النوع من الجوائز التقديرية من مختلف المؤسسات المالية العالمية.

ويعد "بنك جي بي مورغان" (J P Morgan Bank) واحدًا من بنوك المراسلة الرئيسية التي يتعامل معها بنك مسقط لتمرير مدفوعات بالدولار الأمريكي. وقد أشاد البنك بجهود القائمين على تنفيذ عمليات الدفع في بنك مسقط وتمكنهم من تحقيق معاملات خالية من الأخطاء باستمرار بالنسبة للحجم الكبير من الحوالات المالية.

ويحظى بنك مسقط بإعجاب المجتمع المالي والمصرفي المحلي والإقليمي والدولي تقديرًا لأدائه المتميز ومساعيه الحثيثة للارتقاء بمستوى الخدمات والتسهيلات المصرفية وطرح المبادرات المختلفة، حيث حقق البنك العديد من الإنجازات خلال السنوات الماضية وتوج بمجموعة من الجوائز على كافة المستويات من بينها جائزة أفضل بنك في السلطنة لسنوات عديدة من قبل مجلة ذي بانكر (The Banker) ومجلة جلوبال فاينانس الأمريكية (Global Finance) وإي إم إيه فايننس (Emeafinance ) ويوروموني (Euromoney ) وغيرها من الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية.

وفيما يتعلق بجوائز تحويل الأموال، فقد فاز بنك مسقط مؤخرا بالعديد من الجوائز من بنك باركليز (Barclays Bank)، وبنك ويلز فارجو (Wells Fargo)، وسيتي بنك (Citibank)، وجائزة من ستاندرد تشارترد (Standard Chartered)، إلى جانب بنك دويتشه الألماني.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

27 ديسمبر 2015

بنك مسقط يفوز بجائزة "جي.بي.مورجن" لتميزه في تحويل الأموال بالدولار الأمريكي

المزيد

02 يونيو 2015

بنك مسقط يفوز بجائزة "ويلز فارجو" لتميزه في تحويل الأموال بالدولار الأمريكي

المزيد

23 يناير 2019

بنك مسقط يفوز بجائزة سيتي بنك لتميزه في تحويل الأموال بالدولار

المزيد

21 ديسمبر 2016

بنك مسقط يفوز بجائزة سيتي بنك لتميزه في خدمات تحويل الأموال بالدولار

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

السلطنة تؤكد في "قمة المناخ" بمدريد على المضي قدما في التزاماتها الدولية

المحليات - أخبار

وفد أعمال ياباني يستكشف فرص الاستثمار في "اقتصادية الدقم"

الاقتصاد - محلي

"الأعلى للتخطيط" يستعرض تقرير أداء الاقتصاد الوطني ومؤشرات الناتج المحلي الإجمالي

الاقتصاد - محلي

توظيف ظاهرة الكسوف الحَلَقي في ترويج السياحة العلمية بالسلطنة

المحليات - أخبار

استمرار تدفق السحب الممطرة على معظم المحافظات.. وتوقعات بأمطار رعدية متفاوتة الغزارة

المحليات - أخبار

السيد فهد يعود إلى البلاد بعد ترؤس وفد السلطنة في "قمة الرياض"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"اتحاد الكرة" يدرس التضحية بكومان بعد الخروج من "خليجي 24".. ويكافئ اللاعبين

رياضة - محلي

مقتل طالب عماني إثر عملية طعن في لندن

المحليات - أخبار

اعتماد جداول امتحانات دبلوم التعليم العام للفصل الدراسي الأول

المحليات - تعليم

السفارة العمانية في لندن تعلق على مقتل الطالب العماني

المحليات - أخبار

في سابقة من نوعها.. 5 أعاصير مدارية بالمحيط الهندي وبحر العرب

منوعات - من هنا وهناك

الأرصاد: تطور المنخفض المداري في بحر العرب الى عاصفة مدارية

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة