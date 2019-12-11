"ميناء صحار" يحصل على "أيزو" في إدارة الأصول

مسقط – الرؤية

حصل ميناء صحار والمنطقة الحرة على شهادة الجودة الدولية في نظام إدارة الأصول "أيزو 55001" من قبل مجموعة لويدز للاعتماد، ليكون الأول على مستوى الشرق الأوسط الذي يحصل على هذه الشهادة المرموقة، في خطوة تعزز من تنافسيته على المستوى العالمي.

وقال مارك جيلينكيرشن، الرئيس التنفيذي لميناء صحار: نفخر بحصولنا على شهادة الأيزو 55001، التي تُعد دليلا على التزامنا بتقديم أفضل الخدمات عالية الجودة لعملائنا وفقًا لمتطلباتهم واحتياجاتهم وضمان أنّ إدارة وصيانة والحفاظ على بنيتنا الأساسية يتوافق مع المعايير الدولية. ونحن على ثقة في أنّ إدارة الأصول وفقًا للمعيار أيزو 55001، الذي بدأنا بتطبيقه نهاية عام 2018، سيساهم في جذب فرص تجارية جديدة، إلى جانب تعزيز أداء الأنشطة التجارية القائمة حالياً في الميناء والمنطقة الحرة.

وتعد شهادة المعيار أيزو 55001 إطار عمل لإدارة البنية الأساسية للموانئ من خلال تحويل أهداف المؤسسة إلى قرارات وخطط وأنشطة متعلقة بالأصول باستخدام نهج قائم على الحد من المخاطر. ويعزز الحصول على هذه الشهادة من عمليات إدارة الأصول لميناء صحار والمنطقة الحرة ويساعد على تنظيمها، من ناحية الكفاءة والفعالية من خلال نهج منظم يرتبط بأهداف المشروع الاستراتيجية، كما يساهم بلاشك في تعزيز تنافسية الميناء والمنطقة الحرة بصحار بناءً على إتباع نهج التحسين المستمر.

وتوجه المهندس علي اليماني- المدير التنفيذي الفني بميناء صحار والمنطقة الحرة بالشكر والتقدير إلى كافة موظفي الميناء والمنطقة الحرة لجهودهم في تمكين الشركة من الحصول على شهادة معيار أيزو 55001. وأضاف: إنه إنجاز كبير يضاف إلى قائمة الإنجازات التي حققها ميناء صحار والمنطقة الحرة ويقربنا من هدفنا في أن نصبح من رواد المراكز اللوجيستية المتكاملة على مستوى المنطقة ككل.