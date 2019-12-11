الأربعاء, 11 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
29 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. رياضة
  4. محلي
  5. عرض الخبر

18 ديسمبر .. إعلان نتائج مسابقة كأس جلالة السلطان المعظم للشباب لعام 2018

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 05:11 م بتوقيت مسقط

18 ديسمبر .. إعلان نتائج مسابقة كأس جلالة السلطان المعظم للشباب لعام 2018

 

 

مسقط - الرؤية

بتكليف سامٍ من حضرة صاحب الجلالة السُّلطان قابوس بن سعيد المُعظم – حفظه الله ورعاه – يرعى معالي الدكتور رشيد بن الصافي الحريبي رئيس مجلس المناقصات حفل إعلان نتائج مسابقة كأس جلالة السلطان المعظم للشباب لعام 2018م، وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء المُقبل، 18 ديسمبر الجاري بفندق كراون بلازا مسقط، بحضور معالي الشيخ سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي وزير الشؤون الرياضية، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة.

وشهدت هذه النسخة من المسابقة مشاركة 30 ناديًا وهي «نادي عُمان وبوشر السيب وقريات والاتفاق والنصر وأهلي سداب وصلالة وظفار وصحار وصحم والسويق والرستاق والخابورة والسلام وبهلاء والشباب ونزوى والبشائر وسمائل وصور وفنجاء والعروبة والكامل والوافي ومصيرة وينقل وخصب وعبري وبخاء والوسطى».

وشهد العام الماضي مشاركة 22 ناديًا، وحصل نادي السيب على المركز الأول بينما حصل نادي الاتفاق على المركز الثاني فيما حصل نادي قريات على المركز الثالث، واحتل نادي صحم المركز الرابع وجاء نادي النصر في المركز الخامس ونادي نزوى في المركز السادس، بينما أتى نادي البشائر في المركز السابع ونادي صلالة في المركز الثامن ونادي ظفار في المركز التاسع ونادي عبري في المركز العاشر.

 

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

10 ديسمبر 2016

26 ديسمبر إعلان نتائج مسابقة كأس جلالة السلطان للشباب

المزيد

15 ديسمبر 2018

ترقب إعلان نتائج مسابقة كأس جلالة السلطان للشباب.. 24 ديسمبر

المزيد

13 ديسمبر 2015

"الشؤون الرياضية" تعلن نتائج مسابقة كأس جلالة السلطان المعظم للشباب.. غدا

المزيد

21 ديسمبر 2015

بالصور..نتائج مسابقة كأس جلالة السلطان للشباب لعام 2014م

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

استمرار تدفق السحب الممطرة على معظم المحافظات.. وتوقعات بأمطار رعدية متفاوتة الغزارة

المحليات - أخبار

السيد فهد يعود إلى البلاد بعد ترؤس وفد السلطنة في "قمة الرياض"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

نص البيان الختامي لـ" قمة الرياض"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

لخللٍ يهدد بإصابات خطيرة.. استدعاء 675 سيارة ألمانية بالسلطنة

الاقتصاد - محلي

قوات السلطان المسلحة تعاهد القائد الأعلى على حماية منجزات المسيرة المباركة

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

شبح الفصل التعسفي يطاردهم: المُسرحون من أعمالهم يفتشون عن "وظيفة بأي راتب"

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"اتحاد الكرة" يدرس التضحية بكومان بعد الخروج من "خليجي 24".. ويكافئ اللاعبين

رياضة - محلي

مقتل طالب عماني إثر عملية طعن في لندن

المحليات - أخبار

اعتماد جداول امتحانات دبلوم التعليم العام للفصل الدراسي الأول

المحليات - تعليم

السفارة العمانية في لندن تعلق على مقتل الطالب العماني

المحليات - أخبار

في سابقة من نوعها.. 5 أعاصير مدارية بالمحيط الهندي وبحر العرب

منوعات - من هنا وهناك

الأرصاد: تطور المنخفض المداري في بحر العرب الى عاصفة مدارية

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة