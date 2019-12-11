18 ديسمبر .. إعلان نتائج مسابقة كأس جلالة السلطان المعظم للشباب لعام 2018

مسقط - الرؤية

بتكليف سامٍ من حضرة صاحب الجلالة السُّلطان قابوس بن سعيد المُعظم – حفظه الله ورعاه – يرعى معالي الدكتور رشيد بن الصافي الحريبي رئيس مجلس المناقصات حفل إعلان نتائج مسابقة كأس جلالة السلطان المعظم للشباب لعام 2018م، وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء المُقبل، 18 ديسمبر الجاري بفندق كراون بلازا مسقط، بحضور معالي الشيخ سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي وزير الشؤون الرياضية، وعدد من أصحاب المعالي والسعادة.

وشهدت هذه النسخة من المسابقة مشاركة 30 ناديًا وهي «نادي عُمان وبوشر السيب وقريات والاتفاق والنصر وأهلي سداب وصلالة وظفار وصحار وصحم والسويق والرستاق والخابورة والسلام وبهلاء والشباب ونزوى والبشائر وسمائل وصور وفنجاء والعروبة والكامل والوافي ومصيرة وينقل وخصب وعبري وبخاء والوسطى».

وشهد العام الماضي مشاركة 22 ناديًا، وحصل نادي السيب على المركز الأول بينما حصل نادي الاتفاق على المركز الثاني فيما حصل نادي قريات على المركز الثالث، واحتل نادي صحم المركز الرابع وجاء نادي النصر في المركز الخامس ونادي نزوى في المركز السادس، بينما أتى نادي البشائر في المركز السابع ونادي صلالة في المركز الثامن ونادي ظفار في المركز التاسع ونادي عبري في المركز العاشر.