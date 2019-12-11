كشف حيلة هندي انتحل شخصية امرأة ليعمل خادمة

تظاهر رجل من ولاية تاميل نادو في الهند بأنه امرأة من أجل الحصول على وظيفة خادمة، بعد أن باءت جميع محاولاته في الحصول على عمل بالفشل.

وذكرت صحف هندية، أن جميع محاولات الرجل واسمه راج (40 سنة) في الحصول على عمل باءت بالفشل في المدينة التي يعيش فيها، لذلك قرر الانتقال إلى مدينة مادوراي، حيث لا أحد هناك يعرفه، وانتحل هناك شخصية امرأة للحصول على عمل في شركة لتنظيف الشقق.

وبالطبع ارتدى الرجل ملابس نسائية وتقدم بطلبه باسم راجتي وبدأ يعمل منظفا في ثلاثة مساكن. ولكن انكشف أمره بسرعة وطرد من العمل.

ويقول راج، إنه يحتاج المال من أجل مساعدة والديه المسنين.