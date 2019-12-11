ارتفاع أسعار الخام العماني خلال تداولات نوفمبر الماضي

مسقط - الرؤية

أشار التقرير الشهري الذي تصدره وزارة النفط والغاز إلى أن إنتاج السلطنة من النفط الخام خلال شهر نوفمبر 2019م قد بلغ (29,151,120) تسعة وعشرون مليوناً ومائة وواحد وخمسون ألفاً ومائة وعشرون برميل، أي بمعدل يومي قدره (971,704) تسعمائة وواحد وسبعون ألفاً وسبعمائة وأربعة براميل.

وبلغ إجمالي كميات النفط الخام المصدرة للخارج في شهر نوفمبر 2019م (28,857,780) ثمانية وعشرون مليوناً وثمانمائة وسبعة وخمسون ألفاً وسبعمائة وثمانون برميلاً، أي بمعدل يومي قدره (961,926) تسعمائة وواحد وستون ألفاً وتسعمائة وستة وعشرون برميلاً.

وشهدت واردات جمهورية الصين الشعبية من النفط الخام العماني ارتفاعاً خلال شهر نوفمبر 2019م بمقدار 1.03%، لتسجل 92.99% من مجمل صادرات النفط الخام العماني وذلك بالمقارنة مع الشهر المنصرم (أكتوبر 2019م). وبالمثل، ارتفعت قليلاً واردات اليابان من الخام العماني مقارنة مع حصص شهر أكتوبر الماضي بمقدار 0.27% لتصل إلى 3.55%. والجدير بالذكر، شهدت واردات هذا الشهر عودة الطلب على الخام العماني لدى المشترين في الهند بالنسب الموضحة أدناه. ويوضح الرسم البياني النسب المئوية للكميات التي قامت الدول باستيرادها من النفط العماني خلال شهر نوفمبر 2019م.

وارتفعت معدلات أسعار النفط الخام خلال تداولات أسواق النفط في شهر نوفمبر 2019م، وذلك لأهم النفوط المرجعية حول العالم – تسليم عقود شهر يناير 2020م - بالمقارنة مع تداولات شهر أكتوبر 2019م. فقد بلغ متوسط سعر نفط غرب تكساس الوسيط الأمريكي في بورصة نيويورك للسلع (NYMEX) معدلاً وقدرهُ (57.09) سبعةٌ وخمسون دولاراً أمريكياً و تسع سنتات للبرميل، مرتفعاً بمقدار (3.06) ثلاثة دولارات أمريكية وستة سِنتات فقط مقارنة بتداولات شهر اكتوبر 2019م. في حين بلغ متوسط مزيج بحر الشمال برنت في بورصة انتركونتيننتال (ICE) بلندن معدلاً وقدرهُ (62.71) اثنان وستون دولاراً أمريكياً و واحدٌ و سبعون سنتاً للبرميل، مرتفعاً بمقدار (3.08) ثلاثة دولارات أمريكية وثمان سِنتات فقط مقارنة بتداولات شهر أكتوبر 2019م.

وشهد معدل سعر نفط عُمان الآجل في بورصة دبي للطاقة ارتفاعاً هو الآخر بمقدار 4.2 % بالمقارنة مع معدل سعر الشهر الماضي. حيث بلغ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني خلال تداولات شهر نوفمبر 2019م، تسليم شهر يناير 2020م (62.81) اثنان وستون دولاراً أمريكياً وواحدٌ وثمانون سنتاً للبرميل، مرتفعاً بمقدار (2.55) دولارين أمريكيين وخمسةٍ وخمسون سِنتاً مقارنة بسعر تسليم شهر ديسمبر 2019م. حيث تراوح سعر التداول اليومي بين (59.87) تسعةٌ وخمسون دولاراً أمريكياً وسبعةُ وثمانون سنتاً للبرميل، و (64.63) اربعةُ وستون دولاراً أمريكياً وثلاثةٌ وستون سِنتاً للبرميل.

ويُعزى ارتفاع أسعار النفط الخام خلال تداولات شهر نوفمبر 2019م إلى عدة عوامل أثرت بشكل مباشر وايجابي على الأسعار، ومن أبرز هذه العوامل ظهور بوادر انفراج للأزمة التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وهو ما رفع مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية مرتفعة، الأمر الذي ساعد في تحسن أسواق النفط. بالإضافة إلى ترقب الأسواق النفطية لإجتماع أوبك وأوبك بلس في بداية شهر ديسمبر 2019م وتوقعات المحللين بأن تحالف أوبك بلس سيستمر في تقليص الإنتاج لمعالجة تخمة المعروض في الأسواق العالمية. ومما ساهم أيضاً في تحسن أسعار النفط الخام العالمية توقعات السوق بزيادة الطلب على النفط الخام في العام القادم، وكذلك انخفاض المخزونات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية.