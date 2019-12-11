الأربعاء, 11 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
30 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

ارتفاع أسعار الخام العماني خلال تداولات نوفمبر الماضي

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 02:07 م بتوقيت مسقط

ارتفاع أسعار الخام العماني خلال تداولات نوفمبر الماضي

مسقط - الرؤية

أشار التقرير الشهري الذي تصدره وزارة النفط والغاز إلى أن إنتاج السلطنة من النفط الخام خلال شهر نوفمبر 2019م قد بلغ (29,151,120) تسعة وعشرون مليوناً ومائة وواحد وخمسون ألفاً ومائة وعشرون برميل، أي بمعدل يومي قدره (971,704) تسعمائة وواحد وسبعون ألفاً وسبعمائة وأربعة براميل.

وبلغ إجمالي كميات النفط الخام المصدرة للخارج في شهر نوفمبر 2019م (28,857,780) ثمانية وعشرون مليوناً وثمانمائة وسبعة وخمسون ألفاً وسبعمائة وثمانون برميلاً، أي بمعدل يومي قدره (961,926) تسعمائة وواحد وستون ألفاً وتسعمائة وستة وعشرون برميلاً.

وشهدت واردات جمهورية الصين الشعبية من النفط الخام العماني ارتفاعاً خلال شهر نوفمبر 2019م بمقدار 1.03%، لتسجل 92.99% من مجمل صادرات النفط الخام العماني وذلك بالمقارنة مع الشهر المنصرم (أكتوبر 2019م). وبالمثل، ارتفعت قليلاً واردات اليابان من الخام العماني مقارنة مع حصص شهر أكتوبر الماضي بمقدار 0.27% لتصل إلى 3.55%. والجدير بالذكر، شهدت واردات هذا الشهر عودة الطلب على الخام العماني لدى المشترين في الهند بالنسب الموضحة أدناه. ويوضح الرسم البياني النسب المئوية للكميات التي قامت الدول باستيرادها من النفط العماني خلال شهر نوفمبر 2019م.  

وارتفعت معدلات أسعار النفط الخام خلال تداولات أسواق النفط في شهر نوفمبر 2019م، وذلك لأهم النفوط المرجعية حول العالم – تسليم عقود شهر يناير 2020م -  بالمقارنة مع تداولات شهر أكتوبر 2019م. فقد بلغ متوسط سعر نفط غرب تكساس الوسيط الأمريكي في بورصة نيويورك للسلع (NYMEX) معدلاً وقدرهُ (57.09) سبعةٌ وخمسون دولاراً أمريكياً و تسع سنتات للبرميل، مرتفعاً بمقدار (3.06) ثلاثة دولارات أمريكية وستة سِنتات فقط مقارنة بتداولات شهر اكتوبر 2019م. في حين بلغ متوسط مزيج بحر الشمال برنت في بورصة انتركونتيننتال (ICE) بلندن معدلاً وقدرهُ (62.71) اثنان وستون دولاراً أمريكياً و واحدٌ و سبعون سنتاً للبرميل، مرتفعاً بمقدار (3.08) ثلاثة دولارات أمريكية وثمان سِنتات فقط مقارنة بتداولات شهر أكتوبر 2019م.

وشهد معدل سعر نفط عُمان الآجل في بورصة دبي للطاقة ارتفاعاً هو الآخر بمقدار 4.2 % بالمقارنة مع معدل سعر الشهر الماضي. حيث بلغ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني خلال تداولات شهر نوفمبر 2019م، تسليم شهر يناير 2020م (62.81) اثنان وستون دولاراً أمريكياً وواحدٌ وثمانون سنتاً للبرميل، مرتفعاً بمقدار (2.55) دولارين أمريكيين وخمسةٍ وخمسون سِنتاً مقارنة بسعر تسليم شهر ديسمبر 2019م. حيث تراوح سعر التداول اليومي بين (59.87) تسعةٌ وخمسون دولاراً أمريكياً وسبعةُ وثمانون سنتاً للبرميل، و (64.63) اربعةُ وستون دولاراً أمريكياً وثلاثةٌ وستون سِنتاً للبرميل.

ويُعزى ارتفاع أسعار النفط الخام خلال تداولات شهر نوفمبر 2019م إلى عدة عوامل أثرت بشكل مباشر وايجابي على الأسعار، ومن أبرز هذه العوامل ظهور بوادر انفراج للأزمة التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وهو ما رفع مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية مرتفعة، الأمر الذي ساعد في تحسن أسواق النفط. بالإضافة إلى ترقب الأسواق النفطية لإجتماع أوبك وأوبك بلس في بداية شهر ديسمبر 2019م وتوقعات المحللين بأن تحالف أوبك بلس سيستمر في تقليص الإنتاج لمعالجة تخمة المعروض في الأسواق العالمية. ومما ساهم أيضاً في تحسن أسعار النفط الخام العالمية توقعات السوق بزيادة الطلب على النفط الخام في العام القادم، وكذلك انخفاض المخزونات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

03 فبراير 2018

نتائج إيجابية للاقتصاد الوطني خلال 2017 بدعم من ارتفاع أسعار الخام وترشيد النفقات ونمو الإيرادات غير النفطية

المزيد

24 يناير 2017

التضخم الخليجي يرتفع إلى 1.3% خلال نوفمبر الماضي مع زيادة أسعار "النقل"

المزيد

25 نوفمبر 2017

ارتفاع أسعار الخام الأميركي

المزيد

21 أبريل 2015

الخام العماني فوق 61 دولارا مسجلا أعلى سعر منذ ديسمبر الماضي

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

استمرار تدفق السحب الممطرة على معظم المحافظات.. وتوقعات بأمطار رعدية متفاوتة الغزارة

المحليات - أخبار

السيد فهد يعود إلى البلاد بعد ترؤس وفد السلطنة في "قمة الرياض"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

نص البيان الختامي لـ" قمة الرياض"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

لخللٍ يهدد بإصابات خطيرة.. استدعاء 675 سيارة ألمانية بالسلطنة

الاقتصاد - محلي

قوات السلطان المسلحة تعاهد القائد الأعلى على حماية منجزات المسيرة المباركة

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

شبح الفصل التعسفي يطاردهم: المُسرحون من أعمالهم يفتشون عن "وظيفة بأي راتب"

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"اتحاد الكرة" يدرس التضحية بكومان بعد الخروج من "خليجي 24".. ويكافئ اللاعبين

رياضة - محلي

مقتل طالب عماني إثر عملية طعن في لندن

المحليات - أخبار

اعتماد جداول امتحانات دبلوم التعليم العام للفصل الدراسي الأول

المحليات - تعليم

السفارة العمانية في لندن تعلق على مقتل الطالب العماني

المحليات - أخبار

في سابقة من نوعها.. 5 أعاصير مدارية بالمحيط الهندي وبحر العرب

منوعات - من هنا وهناك

الأرصاد: تطور المنخفض المداري في بحر العرب الى عاصفة مدارية

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة