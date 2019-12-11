أمطار متفاوتة الغزارة على بعض المناطق .. و"الدفاع المدني" تدعو للحيطة والحذر

مسقط - الرؤية

قالت الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، إن محافظتي مسندم والبريمي شهدتا اليوم هطول أمطار تراوحت بين المتوسطة والغزيرة، ودعت الهيئة الجميع للإنتباه وأخذ الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والتجمعات المائية الناتجة عنها.

وتسبب هطول الأمطار في مسندم والبريمي، في جريان بعض الأودية والشعاب.

وأوضحت آخر الصور الجوية تدفق السحب على الأجزاء الشمالية للسلطنة وهطول الأمطار على أجزاء من محافظتي البريمي وشمال الباطنة، واستمرار تدفق وتحرك السحب على معظم المحافظات الشمالية، مع هطول أمطار متفرقة على محافظة مسقط وسواحل محافظة جنوب الباطنة.