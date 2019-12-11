انخفاض في سعر نفط عمان

مسقط - العمانية
بلغ سعر نفط عمان تسليم شهر فبراير القادم، اليوم الأربعاء 64.65 دولار أمريكي.
وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عمان شهد انخفاضا بلغ 21 سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الثلاثاء الذي بلغ 64.86 دولار أمريكي.
الأربعاء 11 ديسمبر 2019 01:10 م بتوقيت مسقط
مسقط - العمانية
بلغ سعر نفط عمان تسليم شهر فبراير القادم، اليوم الأربعاء 64.65 دولار أمريكي.
وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عمان شهد انخفاضا بلغ 21 سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الثلاثاء الذي بلغ 64.86 دولار أمريكي.
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