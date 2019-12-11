الأربعاء, 11 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
29 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

انخفاض في سعر نفط عمان

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 01:10 م بتوقيت مسقط

انخفاض في سعر نفط عمان

مسقط - العمانية

بلغ سعر نفط عمان تسليم شهر فبراير القادم، اليوم الأربعاء 64.65 دولار أمريكي.

وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عمان شهد انخفاضا بلغ 21 سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الثلاثاء الذي بلغ 64.86 دولار أمريكي.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

14 يناير 2019

انخفاض في سعر نفط عمان

المزيد

13 نوفمبر 2019

انخفاض في سعر نفط عمان

المزيد

29 أبريل 2019

انخفاض سعر نفط عمان

المزيد

02 سبتمبر 2019

انخفاض سعر نفط عمان

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

استمرار تدفق السحب الممطرة على معظم المحافظات.. وتوقعات بأمطار رعدية متفاوتة الغزارة

المحليات - أخبار

السيد فهد يعود إلى البلاد بعد ترؤس وفد السلطنة في "قمة الرياض"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

نص البيان الختامي لـ" قمة الرياض"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

لخللٍ يهدد بإصابات خطيرة.. استدعاء 675 سيارة ألمانية بالسلطنة

الاقتصاد - محلي

قوات السلطان المسلحة تعاهد القائد الأعلى على حماية منجزات المسيرة المباركة

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

شبح الفصل التعسفي يطاردهم: المُسرحون من أعمالهم يفتشون عن "وظيفة بأي راتب"

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"اتحاد الكرة" يدرس التضحية بكومان بعد الخروج من "خليجي 24".. ويكافئ اللاعبين

رياضة - محلي

مقتل طالب عماني إثر عملية طعن في لندن

المحليات - أخبار

اعتماد جداول امتحانات دبلوم التعليم العام للفصل الدراسي الأول

المحليات - تعليم

السفارة العمانية في لندن تعلق على مقتل الطالب العماني

المحليات - أخبار

في سابقة من نوعها.. 5 أعاصير مدارية بالمحيط الهندي وبحر العرب

منوعات - من هنا وهناك

الأرصاد: تطور المنخفض المداري في بحر العرب الى عاصفة مدارية

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة