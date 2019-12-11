وفد "الشيوخ" بكازاخستان يزور متحف قوات السلطان المسلحة

مسقط- الرؤية

قام وفد من مجلس الشيوخ برئاسة معالي بيكتاس بيلنزاروف نائب رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية كازاخستان صباح أمس بزيارة إلى متحف قوات السلطان المسلــحة، وقد اصطحبه مدير متحف قوات السلطان المسلحة برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة في جولة شملت أروقة المتحف المتعددة.

اطلع خلالها على المخطوطات والمجسمات التاريخية ذات العراقـة العمانية الدالة على فنـون العمارة المتنوعة بقلعة بيت الفلج، كما استمع إلى شرح وافٍ عن التـطور الذي حظيت به قوات السلطان المسلحة في ظل العهد الزاهر لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة- حفظه الله ورعاه-.

وفي ختام الزيارة سجل الضيف الزائر كلمة عبَّر فيها عن سروره لما شاهده من تراث عسكري عريق، وما تزخر به السلطنة من إرث حضاري، وما تنعم به من مظاهر التقدم والنماء.