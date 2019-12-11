"شباب الشورى" تواصل مناقشة خطة عمل دور الانعقاد السنوي الأول

مسقط- الرؤية

واصلت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء مُناقشة خطة عملها وبرنامجها التنفيذي في نطاق اختصاصاتها لدور الانعقاد السنوي الأول (2019- 2020) من الفترة التاسعة، ومن المقرر إحالتها لمكتب المجلس لإقرارها في إحدى جلسات المجلس المُقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الثالث لدور الانعقاد السنوي الأول (2019- 2020) برئاسة سعادة يونس بن علي المنذري رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. واستعرضت اللجنة مقترح برنامج البيانات الوزارية والعروض المرئية التي تدخل في إطار اختصاص اللجنة والتي ستقدم خلال برنامج دور الانعقاد السنوي الحالي، وذلك بناء على المادة (153) من اللائحة الداخلية للمجلس.