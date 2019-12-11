السيد أسعد يبحث التعاون القائم بين السلطنة والمؤسسات الصحية الدولية

مسقط- العمانية

استقبل صاحب السُّمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان بمكتب سُّموه صباح أمس أصحاب السمو والمعالي وزراء الصحة ومعالي الدكتور مدير عام منظمة الصحة العالمية المشاركين في الاجتماع العالمي لمنظمة الصحة العالمية بشأن الأمراض غير السارية والصحة النفسية الذي استضافته السلطنة خلال الفترة من 9 إلى 12 من ديسمبر الجاري.

وتمَّ خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية، واستعراض أوجه التعاون الدولي القائم بين كافة المؤسسات الصحية الدولية وسبل تعزيزه وتطويره.

كما استقبل صاحب السُّمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان بمكتب سُّموه صباح أمس سعادة السفير خوسيه أنطونيو بوردايو سفير مملكة إسبانيا المعين لدى السلطنة، للتوديع بمناسبة انتهاء مهام عمله. وأعرب سعادة السفير عن شكره لجلالة السلطان المعظم على الدعم الذي لقيه خلال فترة عمله بالسلطنة من قبل جلالته والحكومة والشعب العُماني مما سهل له أداء مهامه، وعن تمنياته لجلالته بوافر الصحة والسعادة ومديد العمر وللسلطنة المزيد من التطور والنماء في ظل قيادة جلالته الحكيمة. وعبّر صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد عن بالغ الشكر لسعادة السفير على جهوده التي بذلها في خدمة العلاقات بين البلدين، متمنيًا له دوام التوفيق، وللشعب الإسباني الصديق كل التقدم والازدهار.