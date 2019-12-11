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تخريج دفعة جديدة من طلبة بكالوريوس التمريض العام بعبري.. الخميس

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 08:42 ص بتوقيت مسقط

تخريج دفعة جديدة من طلبة بكالوريوس التمريض العام بعبري.. الخميس

 

عبري – ناصر العبري

 

تحتفل كلية عمان للعلوم الصحية فرع الظاهرة، يوم الخميس، بتخريج دفعة جديدة من طلبة برنامج بكالوريوس التمريض العام للعام الأكاديمي 2019/2018.

ويرعى سعادة الشيخ سيف بن حمير آل مالك الشحي، محافظ الظاهرة، وبحضور سالم بن حميد البادي المدير العام للخدمات الصحية بالظاهرة بالإنابة، والدكتور خميس بن عبدالله المزيني عميد كلية عمان للعلوم الصحية، فرع الظاهرة والدكتور ناصر الشكيلي مدير مستشفى عبري، الحفل بقاعة المهلب بن أبي صفرة بعبري.

ويبلغ عدد الخريجين 27 خريجا وخريجة منهم 2 ذكور و25 أنثى بعد أن اجتازوا بنجاح جميع المتطلبات الدراسية خلال سنوات دراسية منها سنة دراسية في البرنامج التأسيسي للغة الإنجليزية و4 سنوات لبرنامج التمريض العام قضوها بين الدراسة النظرية، والتطبيق العملي في مختلف المؤسسات الصحية بالمحافظة.

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