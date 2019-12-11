الأربعاء, 11 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
20 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

مجلس الدولة يحيل مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2020 إلى مجلس الوزراء

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 08:41 ص بتوقيت مسقط

مجلس الدولة يحيل مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2020 إلى مجلس الوزراء

 

مسقط – الرؤية

أحال مجلس الدولة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020، إلى مجلس الوزراء مشفوعًا بتوصيات مجلسي الدولة والشورى، وذلك بعد مناقشتها في الجلسه العادية الثالثة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة، والتي عقدت أمس الثلاثاء، برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري، رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين الأعضاء وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس، تقرير اللجنة الاقتصادية الموسعة بالمجلس حول مشروع الميزانية وإدخال التعديلات عليه في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات التي شهدتها الجلسة.

واستهل معالي الدكتور رئيس المجلس، الجلسة بكلمة استعرض فيها بنود جدول أعمالها، مبينا أنّ الجزء الأساسي منها سيخصص لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020 وتقرير اللجنة الاقتصادية ورؤساء اللجان الدائمة بشأنها، إضافة إلى الإطلاع على نتائج انتخابات اللجان الدائمة بالمجلس وعدد من التقارير المقدمة من المكرمين الأعضاء حول أعمال وأنشطة المجلس.

بعدها ألقى المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي، رئيس اللجنة الاقتصادية، بالمجلس بيان اللجنة الاقتصادية الموسعة حول مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2020، مشيرًا إلى أنه يمثل مرحلة مفصلية للمسار التنموي في السلطنة، باعتبارها السـنة الأخيرة من الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020)، والسنة التمهيدية لانطلاق المرحلة التنفيذية الأولى للرؤية المستقبلية (عُمان 2040)، ممثلة في الخطة الخمسية العاشرة (2021 -2025).

ولفت رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، في هذا الصدد إلى أهمية الأخذ في الاعتبار ضرورات التمهيد لـ"رؤية 2040" من خلال تقديم برامج وآليات واضحة لتحقيق أهداف الميزانية، والتعامل معها في إطار الاقتصاد الوطني والخطط التنموية مما يؤدى إلى كفاءة الإنفاق ويدعم الخطوات اللازمة للاستدامة المالية للدولة.

وبيّن المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي، أنّ اللجنة الاقتصادية الموسعة رأت أهميّة التركيز على مشروع الميزانية في إطار سياسات الاقتصاد الكلي وخلصت إلى تقديم العديد من التوصيات والمرئيات المفصلة في محاور التقرير الستة والمتمثلة في: الملاحظات العامة، والإيرادات العامة (بشقيها النفطي وغير النفطي)، والإنفاق العام (الجاري والرأسمالي والإنمائي وخدمة الدين العام)، والمتطلبات الاجتماعية والاقتصادية، والعجز الجاري ووسائل التمويل، والمركز المالي.

 وفي ختام المناقشات لمشروع الميزانية، عبّر المجلس عن تقديره لوزارة المالية على جهودها في إعداد مشروع الموازنة، وأبدى شكره للمكرمين أعضاء اللجنة الاقتصادية الموسعة على جهودهم في دراسة المشروع.

عقب ذلك استكمل المجلس مناقشة بنود جدول أعمال الجلسة، حيث اطلع على نتائج انتخابات اللجان الدائمة بالمجلس، وتسمية ممثلي مجلس الدولة في عضوية البرلمان العربي، والتقرير الختامي بخلاصة الدراسات المقدمة من اللجنة الاقتصادية خلال الفترة السادسة، وتقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس إضافة إلى الاطلاع على عدد من التقارير الصادرة عن الأمانة العامة المساعدة لشؤون مركز المعلومات والبحوث.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

10 ديسمبر 2019

مجلس الدولة يحيل مشروع "ميزانية 2020" إلى مجلس الوزراء

المزيد

16 أكتوبر 2016

"الشؤون المالية وموارد الطاقة" يقر إحالة مشروع الميزانية العامة لعام 2017 إلى مجلس الوزراء

المزيد

11 ديسمبر 2018

"الدولة" يحيل مشروع "موازنة 2019" إلى مجلس الوزراء مشفوعًا بالتوصيات

المزيد

08 نوفمبر 2016

مكتب مجلس الدولة يحيل تقرير "آلية تطوير دور جمعيّات المرأة" إلى الجلسة العامة المقبلة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

السيد فهد يعود إلى البلاد بعد ترؤس وفد السلطنة في "قمة الرياض"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

نص البيان الختامي لـ" قمة الرياض"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

لخللٍ يهدد بإصابات خطيرة.. استدعاء 675 سيارة ألمانية بالسلطنة

الاقتصاد - محلي

قوات السلطان المسلحة تعاهد القائد الأعلى على حماية منجزات المسيرة المباركة

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

شبح الفصل التعسفي يطاردهم: المُسرحون من أعمالهم يفتشون عن "وظيفة بأي راتب"

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

تصريح السيد فهد خلال انعقاد "القمة الخليجية" بالرياض

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"اتحاد الكرة" يدرس التضحية بكومان بعد الخروج من "خليجي 24".. ويكافئ اللاعبين

رياضة - محلي

مقتل طالب عماني إثر عملية طعن في لندن

المحليات - أخبار

توقعات بـ "منخفض بارد" يضرب الخليج وشمال السلطنة

المحليات - أخبار

اعتماد جداول امتحانات دبلوم التعليم العام للفصل الدراسي الأول

المحليات - تعليم

السفارة العمانية في لندن تعلق على مقتل الطالب العماني

المحليات - أخبار

في سابقة من نوعها.. 5 أعاصير مدارية بالمحيط الهندي وبحر العرب

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة