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"السدود" تحتجز 7.9 مليون متر مكعب مياه.. و"عبري" الأعلى هطولاً للأمطار

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 08:41 ص بتوقيت مسقط

"السدود" تحتجز 7.9 مليون متر مكعب مياه.. و"عبري" الأعلى هطولاً للأمطار

مسقط - الرؤية

قال تقرير صادر عن وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، إن السدود احتجزت كمية من المياه قدرت بحوالي7.911 مليون متر مكعب، نتيجة الأمطار التي سقطت على السلطنة خلال الأيام الماضية.

وسجلت محطات مراقبة هطول الأمطار التابعة لوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه أعلى كمية لهطول الأمطار المسجلة (129 ملم) في محافظة الظاهرة بولاية عبري، وفي محافظة الداخلية بلغت (90 ملم) بولاية أدم، وفي محافظة جنوب الباطنة بلغت (75 ملم) بولاية الرستاق، وفي محافظة شمال الباطنة بلغت (58 ملم) بولاية الخابورة، وفي محافظة البريمي بلغت (55 ملم) بولاية السنينة.

وبلغت الأمطار في محافظة شمال الشرقية (51ملم) بولاية المضيبي، وفي محافظة جنوب الشرقية بلغت (40 ملم) بولاية صور، وفي محافظة مسندم (37 ملم) بولاية خصب، وفي محافظة مسقط بلغت (26 ملم) بولاية السيب، وفي محافظة الوسطى بلغت (17 ملم) بولاية هيماء، وفي محافظة ظفار بلغت (3 ملم) بولاية شليم وجزر الحلانيات.

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