ختام ناجح لبطولة "ميتسوبيشي" المدرسية لكرة اليد بالبريمي

مسقط - الرؤية

اختتمت المحطة الرابعة من بطولة ميتسوبيشي المدرسية الخامسة لكرة اليد والتي أقيمت في المجمع الرياضي بولاية البريمي، وشهدت المحطة الرابعة من البطولة منافسة قوية بين المدارس الأربع المشاركة حيث جاءت نتائجها كالتالي، فازت مدرسة أجيال عمان بالمركز الأول وجاء في المركز الثاني مدرسة أم ذر الغفاري وحصلت مدرسة المجد على المركز الثالث وفي المركز الرابع جاءت مدرسة وادي الحيول.

وبلغ عدد الطلاب المشاركين 44 طالبا من صفوف المرحلة الأولى وبواقع 12 طالبا، فيما أدار المباريات نخبة من الحكام المعتمدين من قبل الاتحاد العماني لكرة اليد.

وتنظم مؤسسة الزبير البطولة ممثلة بالشركة العامة للسيارات الوكيل الرسمي لـ متيسوبيشي الموزع الرسمي في السلطنة وبالتعاون مع الاتحاد العماني لكرة اليد وذلك بناءً على اتفاقية الدعم والتبني التي وقعت عام 2015.