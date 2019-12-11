مكافحة التغير المناخي تهدد بمحو 2.3 تريليون دولار من الأسهم العالمية

ترجمة- رنا عبدالحكيم

ذكر تقرير نشرته شبكة "سي إن إن بيزنس" أن سياسات مكافحة التغير المناخي يمكن أن تخفض بصورة دائمة قيمة الشركات في جميع أنحاء العالم بما يصل إلى 2.3 تريليون دولار.

والتقرير الصادر عن "مبادئ الاستثمار المسؤول" يبحث في كيفية تأثير السياسات "الحتمية" مثل حظر محركات الاحتراق الداخلي، على أسعار الأسهم. ويخلص التقرير إلى أن ما يصل إلى 2.3 تريليون دولار أو 4.5%، يمكن محوها من قيمة الشركات المدرجة في مؤشر الأسهم العالمي MSCI. وأعد التقرير مستشارو الاقتصاد الحيوي والتحول في مجال الطاقة.

لكن ثمة فرص للمستثمرين؛ حيث ستشهد الشركات التي تتكيف مع السياسات المتغيرة ارتفاع أسعار أسهمها مجتمعة بمئات المليارات من الدولارات. و"مبادئ الاستثمار المسؤول" مدعومة من قبل ما يقرب من 2600 من مالكي الأصول والمستثمرين الذين يملكون 86 تريليون دولار من الأصول تحت إدارتهم. ويمارس المستثمرون من جميع أنحاء العالم ضغوطًا أكبر على الشركات بشأن التغير المناخي، ويطلبون منهم أن يكونوا أكثر شفافية حول المخاطر التي تتعرض لها أعمالهم بسبب الظروف الجوية القاسية والمتغيرة.

واجتمع العديد من خبراء التغير المناخي في مدريد لحضور مؤتمر الأطراف 25 للمناخ COP25. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إن القمة تمثل "نقطة اللاعودة " في جهود مكافحة التغير المناخ.

ويبحث تقرير "مبادئ الاستثمار المسؤول" في كيفية تأثر التقييمات إذا تغيرت سياسات المناخ بحلول عام 2025. ومع ذلك، يمكن أن تتغير السياسات في أي وقت، كما يحذر القائمون على كتابة التقرير.

ومن المتوقع أن يكون قطاع الطاقة الأكثر تضرراً من هذا التحول، يليه السيارات والمرافق العامة.

وسيتغير المشهد السياسي بعد أن يتم حظر محركات الاحتراق الداخلي المتوقع بحلول عام 2035، إضافة إلى تسعير الكربون والتخلص التدريجي من الفحم. ويفترض التقرير توليد المزيد من الطاقة من مصادر منخفضة الكربون، بما في ذلك الطاقة النووية.

ومن المتوقع أن تتخلى شركات الطاقة عن 33% تقريبًا عن قيمتها، وفقًا للتقرير؛ حيث خسرت أكبر 10 دول منتجة للنفط والغاز 500 مليار دولار من حصصها السوقية مجتمعة. وداخل قطاع الطاقة، ستتحمل أعمال التنقيب العبء الأكبر؛ حيث تركز على إيجاد واستخراج الوقود الأحفوري.

وعندما يتعلق الأمر بشركات التعدين، يمكن تخفيض قيمة منتجي الفحم إلى النصف تقريبًا.

ووفقًا لفيونا رينولدز المدير التنفيذي لمبادئ الاستثمار المسؤول، فإنه يمكن لصانعي السيارات الذين يتحولون إلى السيارات الكهربائية والمرافق مع وضع استراتيجية لبدائل صديقة للبيئة بشكل أكبر، أن يضاعفوا تقييماتهم.

وبالمثل، من المرجح أن ترتفع قيمة منتجي معدات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مع زيادة الطلب.

ويحث التقرير المستثمرين على إلقاء نظرة فاحصة على كيفية استجابة محافظهم المالية للتغيرات المفاجئة في السياسة العامة، والتحول إلى أصول أكثر صديقة للبيئة.