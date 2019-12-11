الأربعاء, 11 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
22 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. اقتصاد
  4. عرض الخبر

مكافحة التغير المناخي تهدد بمحو 2.3 تريليون دولار من الأسهم العالمية

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 12:28 ص بتوقيت مسقط

مكافحة التغير المناخي تهدد بمحو 2.3 تريليون دولار من الأسهم العالمية

ترجمة- رنا عبدالحكيم

ذكر تقرير نشرته شبكة "سي إن إن بيزنس" أن سياسات مكافحة التغير المناخي يمكن أن تخفض بصورة دائمة قيمة الشركات في جميع أنحاء العالم بما يصل إلى 2.3 تريليون دولار.

والتقرير الصادر عن "مبادئ الاستثمار المسؤول" يبحث في كيفية تأثير السياسات "الحتمية" مثل حظر محركات الاحتراق الداخلي، على أسعار الأسهم. ويخلص التقرير إلى أن ما يصل إلى 2.3 تريليون دولار أو 4.5%، يمكن محوها من قيمة الشركات المدرجة في مؤشر الأسهم العالمي MSCI. وأعد التقرير مستشارو الاقتصاد الحيوي والتحول في مجال الطاقة.

لكن ثمة فرص للمستثمرين؛ حيث ستشهد الشركات التي تتكيف مع السياسات المتغيرة ارتفاع أسعار أسهمها مجتمعة بمئات المليارات من الدولارات. و"مبادئ الاستثمار المسؤول" مدعومة من قبل ما يقرب من 2600 من مالكي الأصول والمستثمرين الذين يملكون 86 تريليون دولار من الأصول تحت إدارتهم. ويمارس المستثمرون من جميع أنحاء العالم ضغوطًا أكبر على الشركات بشأن التغير المناخي، ويطلبون منهم أن يكونوا أكثر شفافية حول المخاطر التي تتعرض لها أعمالهم بسبب الظروف الجوية القاسية والمتغيرة.

واجتمع العديد من خبراء التغير المناخي في مدريد لحضور مؤتمر الأطراف 25 للمناخ COP25. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إن القمة تمثل "نقطة اللاعودة " في جهود مكافحة التغير المناخ.

ويبحث تقرير "مبادئ الاستثمار المسؤول" في كيفية تأثر التقييمات إذا تغيرت سياسات المناخ بحلول عام 2025. ومع ذلك، يمكن أن تتغير السياسات في أي وقت، كما يحذر القائمون على كتابة التقرير.

ومن المتوقع أن يكون قطاع الطاقة الأكثر تضرراً من هذا التحول، يليه السيارات والمرافق العامة.

وسيتغير المشهد السياسي بعد أن يتم حظر محركات الاحتراق الداخلي المتوقع بحلول عام 2035، إضافة إلى تسعير الكربون والتخلص التدريجي من الفحم. ويفترض التقرير توليد المزيد من الطاقة من مصادر منخفضة الكربون، بما في ذلك الطاقة النووية.

ومن المتوقع أن تتخلى شركات الطاقة عن 33% تقريبًا عن قيمتها، وفقًا للتقرير؛ حيث خسرت أكبر 10 دول منتجة للنفط والغاز 500 مليار دولار من حصصها السوقية مجتمعة. وداخل قطاع الطاقة، ستتحمل أعمال التنقيب العبء الأكبر؛ حيث تركز على إيجاد واستخراج الوقود الأحفوري.

وعندما يتعلق الأمر بشركات التعدين، يمكن تخفيض قيمة منتجي الفحم إلى النصف تقريبًا.

ووفقًا لفيونا رينولدز المدير التنفيذي لمبادئ الاستثمار المسؤول، فإنه يمكن لصانعي السيارات الذين يتحولون إلى السيارات الكهربائية والمرافق مع وضع استراتيجية لبدائل صديقة للبيئة بشكل أكبر، أن يضاعفوا تقييماتهم.

وبالمثل، من المرجح أن ترتفع قيمة منتجي معدات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مع زيادة الطلب.

ويحث التقرير المستثمرين على إلقاء نظرة فاحصة على كيفية استجابة محافظهم المالية للتغيرات المفاجئة في السياسة العامة، والتحول إلى أصول أكثر صديقة للبيئة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

14 أغسطس 2016

ارتفاع حرارة الأرض يهدد نجاح الجهود العالمية للحد من التغير المناخي

المزيد

03 نوفمبر 2019

"بلومبرج": الحمائية والشعبوية والتغير المناخي تهدد الاقتصادات العالمية

المزيد

03 ديسمبر 2019

"بلومبرج": 250 تريليون دولار ديونًا عالمية تهدد الاقتصاد الدولي

المزيد

06 مايو 2018

الفقراء يدفعون ثمن التغير المناخي

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

السيد فهد يعود إلى البلاد بعد ترؤس وفد السلطنة في "قمة الرياض"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

نص البيان الختامي لـ" قمة الرياض"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

لخللٍ يهدد بإصابات خطيرة.. استدعاء 675 سيارة ألمانية بالسلطنة

الاقتصاد - محلي

قوات السلطان المسلحة تعاهد القائد الأعلى على حماية منجزات المسيرة المباركة

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

شبح الفصل التعسفي يطاردهم: المُسرحون من أعمالهم يفتشون عن "وظيفة بأي راتب"

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

تصريح السيد فهد خلال انعقاد "القمة الخليجية" بالرياض

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"اتحاد الكرة" يدرس التضحية بكومان بعد الخروج من "خليجي 24".. ويكافئ اللاعبين

رياضة - محلي

مقتل طالب عماني إثر عملية طعن في لندن

المحليات - أخبار

توقعات بـ "منخفض بارد" يضرب الخليج وشمال السلطنة

المحليات - أخبار

اعتماد جداول امتحانات دبلوم التعليم العام للفصل الدراسي الأول

المحليات - تعليم

السفارة العمانية في لندن تعلق على مقتل الطالب العماني

المحليات - أخبار

في سابقة من نوعها.. 5 أعاصير مدارية بالمحيط الهندي وبحر العرب

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة