الثلاثاء, 10 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
23 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

السيد فهد يعود إلى البلاد بعد ترؤس وفد السلطنة في "قمة الرياض"

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 10:53 م بتوقيت مسقط

وصول-صاحب-السمو-السيد-فهد-من-الرياض-١٠-١٢-٢٠١٩-تصوير-العمانية-١
وصول-صاحب-السمو-السيد-فهد-من-الرياض-١٠-١٢-٢٠١٩-تصوير-العمانية-٣
وصول-صاحب-السمو-السيد-فهد-من-الرياض-١٠-١٢-٢٠١٩-تصوير-العمانية-٥
وصول-صاحب-السمو-السيد-فهد-من-الرياض-١٠-١٢-٢٠١٩-تصوير-العمانية-٦

مسقط- العمانية

عاد إلى البلاد مساء اليوم صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بعد أن قام نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - بترؤس وفد السلطنة في اجتماعات مؤتمر القمة الأربعين لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وبعد ختام أعمال المؤتمر بعث صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد ببرقية شكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وإلى كبار المسؤولين بالمملكة، ضمنها سموه تشرفه والوفد المرافق بترؤس وفد السلطنة نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- أبقاه الله- في مؤتمر القمة الأربعين لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بالمملكةالعربية السعودية ، معربا سموه عن الشكر والتقدير لما لقيه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة. وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى عودته عدد من أصحاب المعالي الوزراء.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

27 أكتوبر 2019

السيد أسعد يعود إلى البلاد

المزيد

30 مارس 2015

السيد أسعد يعود إلى البلاد بعد المشاركة في القمة العربية الـ 26 بشرم الشيخ

المزيد

08 أكتوبر 2017

السيد أسعد يعود إلى البلاد بعد المشاركة في احتفال بروناي باليوبيل الذهبي للعرش

المزيد

07 ديسمبر 2017

السيد فهد يعود إلى البلاد بعد المشاركة في "القمة الخليجية" بالكويت

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

السيد فهد يعود إلى البلاد بعد ترؤس وفد السلطنة في "قمة الرياض"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

نص البيان الختامي لـ" قمة الرياض"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

لخللٍ يهدد بإصابات خطيرة.. استدعاء 675 سيارة ألمانية بالسلطنة

الاقتصاد - محلي

قوات السلطان المسلحة تعاهد القائد الأعلى على حماية منجزات المسيرة المباركة

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

شبح الفصل التعسفي يطاردهم: المُسرحون من أعمالهم يفتشون عن "وظيفة بأي راتب"

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

تصريح السيد فهد خلال انعقاد "القمة الخليجية" بالرياض

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

"اتحاد الكرة" يدرس التضحية بكومان بعد الخروج من "خليجي 24".. ويكافئ اللاعبين

رياضة - محلي

مقتل طالب عماني إثر عملية طعن في لندن

المحليات - أخبار

توقعات بـ "منخفض بارد" يضرب الخليج وشمال السلطنة

المحليات - أخبار

اعتماد جداول امتحانات دبلوم التعليم العام للفصل الدراسي الأول

المحليات - تعليم

السفارة العمانية في لندن تعلق على مقتل الطالب العماني

المحليات - أخبار

في سابقة من نوعها.. 5 أعاصير مدارية بالمحيط الهندي وبحر العرب

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة