السيد فهد يعود إلى البلاد بعد ترؤس وفد السلطنة في "قمة الرياض"

مسقط- العمانية

عاد إلى البلاد مساء اليوم صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بعد أن قام نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - بترؤس وفد السلطنة في اجتماعات مؤتمر القمة الأربعين لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وبعد ختام أعمال المؤتمر بعث صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد ببرقية شكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وإلى كبار المسؤولين بالمملكة، ضمنها سموه تشرفه والوفد المرافق بترؤس وفد السلطنة نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- أبقاه الله- في مؤتمر القمة الأربعين لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بالمملكةالعربية السعودية ، معربا سموه عن الشكر والتقدير لما لقيه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة. وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى عودته عدد من أصحاب المعالي الوزراء.