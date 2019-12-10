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لخللٍ يهدد بإصابات خطيرة.. استدعاء 675 سيارة ألمانية بالسلطنة

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 09:39 م بتوقيت مسقط

لخللٍ يهدد بإصابات خطيرة.. استدعاء 675 سيارة ألمانية بالسلطنة

مسقط- الرؤية

أطلقت الهيئة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع شركة الجنيبي العالمية للسيارات حملة استدعاء لعدد 675 سيارة بي أم دبليو الفئة الثالثة والخامسة E39-E46 طرازات 1999-2003.

وتم استدعاء 17 سيارة من الفئة الثالثة طراز 2001 اعتمادًا على رقم الشاصي من (FT57391) إلى (FT56118)،كما تم استدعاء658 سيارة من الفئة الثالثة والخامسة طرازات من 1999 إلى 2003 اعتمادًا على أرقام الشاصي من (CK02941) إلى (CK00226)، ومن (EX13774) إلى (EH30064)، ومن (FZ90815) إلى (FH11351)، ومن (JZ66417) إلى (JK67376)،  ومن (KN51904) إلى (KC00035)، ومن (PP52394) إلى (PK27176).

ويأتي هذا الاستدعاء بسبب تعرض مولد الغاز للوسائد الهوائية لرطوبة هواء عالية أو وجود قصر في جودة إنتاج مولد الغاز فإنه أثناء تشغيل الوسادة الهوائية للسائق بالطريقة المعتادة قد ينتج ضغط داخلي مرتفع في مولد الغاز وهو ما يؤدي إلى انقسام مولد الغاز وبالتالي عنه تطاير الأجزاء المعدنية وتعرض السائق لإصابات خطيرة، وعليه سوف تقوم الشركة بفحص الوسادة الهوائية واستبدالها إن لزم الأمر.

وتؤكد هذه الاستدعاءات على الجهود التي تقوم بها الهيئة في مجال السلامة المرورية بالتعاون مع وكالات السيارات، للحفاظ على أرواح المستهلكين وسلامتهم، وتوفير الحماية اللازمة للمستهلكين، وتماشياً مع حرصها المستمر على إجراء مراجعات مستمرة لجميع المنتجات المطروحة في أسواق السلطنة.

 

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