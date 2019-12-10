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فرص متعددة للفوز بجوائز السحوبات

إشادات واسعة بحساب "قطاف" من "الأهلي الإسلامي"

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 09:00 م بتوقيت مسقط

إشادات واسعة بحساب "قطاف" من "الأهلي الإسلامي"

 

مسقط - الرؤية

أشادَ عددٌ من عُملاء الأهلي الإسلامي بحساب "قطاف"، المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويستند إلى مبدأ المضاربة؛ إذ يوفر للعملاء فرصة استثمار رؤوس أموالهم في الأصول التي تحقق ربحًا، وفي الوقت نفسه يُتيح لهم فرصة التأهل للحصول على جوائز نقدية، عبر نظام السحب الخاضع لعدد من المعايير التي حددها البنك. ويتماشَى البرنامج -الذي تم إطلاقه مؤخرًا- مع رؤية البنك لتقديم حلول مصرفية مبتكرة لعملائه في كافة ربوع السلطنة.

وعبَّر عملاء الأهلي الإسلامي عن شكرهم وتقديرهم على تدشين حساب "قطاف"، الذي لامس احتياجاتهم وساعدهم في استثمار مدخراتهم. ويتيح "قطاف" لحملته التأهل للفوز بجوائز قيمة تتجاوز قيمتها أكثر من مليون ريال عماني، ويمكن لأصحاب الحساب السحب من خلال أجهزة الصراف الآلي (عمان نت) في جميع أنحاء السلطنة مجانا دون رسوم. كما يتمتع أصحاب الحساب أيضًا بخدمات الإنترنت المجانية والخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال.

وقال يوسف بن سالم الرواحي نائب المدير العام رئيس "الأهلي الإسلامي": سعدنا بردة الفعل التي حظي بها حساب "قطاف"؛ لأن الإشادات التي أعقبت حفل تدشين الحساب تعطي مؤشرا إيجابيا على نجاح البنك في تحقيق تطلعات العملاء، كما أن ارتفاع وتيرة الودائع على حساب "قطاف" الإسلامي مؤشر يعكس بجلاء نجاح الحساب وقبول العملاء.

وأضاف الرواحي: سننظم لحساب "قطاف" سحوبات أسبوعية وشهرية وربع سنوية وسحوبات خاصة مع بداية عام 2020، وتقدم السحوبات الأسبوعية جوائز نقدية مضمونة لكل فرع من فروع الأهلي الإسلامي حيث سيكون هناك فائزان من كل فرع بمبلغ 250 ريالا لكل فائز. وأكد الرواحي تقديم أفضل الخدمات والعروض الجديدة والمبتكرة من الأهلي الإسلامي، والتي تعود بالنفع على العملاء بصورة مباشرة، مشيرا إلى استمرار الجهود المبذولة لتوفير خيارات متعددة من الخدمات المتنوعة أمام العملاء لتوسيع دائرة اختيارهم من المنتجات المختلفة التي تلبي رغباتهم وتحقق تطلعاتهم.

وستجرى السحوبات الشهرية على الحساب خلال 8 أشهر مختارة من العام، وستقدم جائزة نقدية بقيمة 20,000 ريال عماني لكلٍّ من الفائزين الثمانية عبر شبكة الفروع المنتشرة في مناطق السلطنة.

أما السحب ربع السنوي في مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر من العام 2020، فيقدم جائزة نقدية قدرها 100,000 ريال عماني لكل فائز عبر شبكة فروع البنك. وسيجري البنك سحبا للعملاء في يناير 2020 وسيفوز 50 فائزا بمبلغ 1,000 ريال لكل فائز بمعدل 5 فائزين من كل فرع. كما سيقام سحب خاص بمناسبة العيد الوطني الـ50 المجيد بجائزة نقدية بقيمة 2,000 ريال عماني تقدم لـ50 فائزا عبر شبكة فروع البنك.

ويتأهَّل حملة حساب "قطاف" تلقائيًّا للسحوبات الأسبوعية والشهرية والخاصة بمجرد الاحتفاظ بمتوسط الحد الأدنى للرصيد البالغ 100 ريال عماني في الحساب، في حين أن الحد الأدنى للتأهل للسحب ربع السنوي 1,000 ريال عماني.

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