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تعد الأكبر في الشرق الأوسط بطول 20 كيلومترا

"الزراعة والثروة السمكية" تدشن مزرعة للشعاب الصناعية في السويق.. غدا

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 08:59 م بتوقيت مسقط

"الزراعة والثروة السمكية" تدشن مزرعة للشعاب الصناعية في السويق.. غدا

 

مسقط - الرؤية

تدشِّن وزارة الزراعة والثروة السمكية، غدا، مشروعَ المزرعة البحرية من الشعاب الصناعية في ولاية السويق، والتي تعدُّ أكبر مزرعة على مستوى الشرق الأوسط؛ حيث يبلغ طولها 20 كيلومترا على خط الساحل بعرض 7 كيلومترات وعلى أعماق تتراوح بين 15 و30 مترا. ويرعى حفل التدشين معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية.

ويشتمل المشروع على 4280 وحدة من الشعاب الصناعية من 3 نماذج مختلفة؛ هي: الهرم العربي والمكعب والنموذج الفولاذي. وتعرف الشعاب الصناعية بأنها مجموعة من المجسمات بأشكال مختلفة مصنعة من مواد صديقة للبيئة يتم إنزالها في البحر لتنمو عليها الشعاب المرجانية الطبيعية؛ وبالتالي تكون بيئة ملائمة لتجمع الأسماك والكائنات البحرية الأخرى لغرض الحصول على الغذاء والحماية.

وسيُسهم المشروع في رفع المستوى المعيشي للصيادين؛ من خلال تقليل تكاليف الصيد والجهد بتوفير الوقت في البحث عن مواقع صيد وافرة بأنواع مختلفة وذات أهمية تجارية واقتصادية، ومن المتوقع أن ينعكس ذلك على زيادة فرص العمل للمواطنين.

ويعدُّ المشروع المنفَّذ من قبل الشركة الكورية هايجو للهندسة والمقاولات المحدودة من المشاريع الهادفة لتعزيز المخازين السمكية واستدامتها في بحر عمان، وزيادة إنتاجيتها من خلال توفير بيئة جاذبة لأنواع الكائنات البحرية المختلفة. كما تُسهم مشاريع الشعاب الصناعية في إيجاد بيئة مناسبة لتنفيذ الدراسات العلمية الخاصة بالشعاب الصناعية والكائنات البحرية، كما تخلق بيئة جاذبة لعمليات الغوص والترفيه السياحي.

وقد نفَّذت وزارة الزراعة والثروة السمكية منذ 2003-2016 العديد من مشاريع الشعاب الصناعية، في 14 ولاية من ولايات السلطنة؛ وشملت إنزال 13890 وحدة من الشعاب الصناعية.

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