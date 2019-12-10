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بالتعاون مع "الغرفة" و"مدائن" و"إثراء"

لقاء للتعريف بمعرض المنتجات الصناعية العمانية 2020

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 08:52 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

عقدتْ وزارة التجارة والصناعة، أمس، في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، لقاءً مع المنشآت الصناعية بالسلطنة، بحضور سعادة محسن بن خميس البلوشي المستشار بوزارة التجارة والصناعة، حول معرض المنتجات الصناعية العمانية الذي سيقام خلال الفترة 9-11 فبراير المقبل، ضمن فعاليات أسبوع الصناعة العمانية، وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان، والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، والهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات "إثراء".

ويستهدفُ معرض المنتجات الصناعية العمانية مشاركة أكثر من 150 شركة صناعية عمانية من مختلف القطاعات الصناعية، ويستقطب المعرض الصناعيين والمستثمرين والمستهلكين والجهات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي. ويهدف للترويج للمنتج العماني من خلال إبراز جودة المنتجات ومطابقتها للمواصفات والمقاييس العالمية، وتكوين علاقات اقتصادية بين الشركات الصناعية مما يحقق مبدأ التكامل الصناعي، وكذلك فتح قنوات حوارية بين الصناعيين والمستهلكين.

ويمكن لجميع المنشآت الصناعية الراغبة في المشاركة بمعرض المنتجات الصناعية العمانية التسجيل إلكترونيا، واختيار مساحة الركن الخاص بها، والموقع المناسب عبر الموقع الإلكتروني الخاص بأسبوع الصناعة العمانية، حتى اكتمال حجز المساحات المخصصة للمعرض. ويحتوي الموقع الإلكتروني على معلومات تفصيلية عن أسبوع الصناعة العمانية 2020 وأهدافه ورؤيته وتفاصيل الفعاليات المصاحبة.

وتهدفُ الوزارة -من خلال تنظيم أسبوع الصناعة العمانية- إلى إبراز ما تمَّ إنجازه في القطاع الصناعي خلال مسيرة 50 عاما من قيام النهضة المباركة، وإبراز التعاون المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم وتنمية الصناعة العمانية والقطاعات المرتبطة بها، وبحث الفرص الجديدة في القطاع عن طريق اللقاءات المباشرة للعاملين في أنشطة القطاع الصناعي، والترويج للصناعة العمانية من خلال إبراز دور الشركاء الصناعيين في تنمية وتنويع الاقتصاد العماني، إضافة لمناقشة التحديات التي يواجهها القطاع الصناعي، ورسم خطة متطلبات المرحلة المقبلة.

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