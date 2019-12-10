جائزة دولية لمبادرة الترويج للسلطنة كوجهة سفر عالمية

مسقط - الرؤية

فازتْ السلطنة بجائزة أفضل حملة إعلامية مباشرة، خلال حفل توزيع جوائز Assorel 2019 بمدينة ميلان الإيطالية؛ تقديرًا لجهود الحملة الترويجية للسلطنة كوجهة عالمية في مجال الطيران والسفر واللوجستيات.

وتُعدُّ جائزة Assorel من أكبر الجوائز الأوروبية في مجال الاتصالات المؤسسية والحدث الأبرز لصناعة الاتصالات المؤسيسة في إيطاليا وأوروبا، وتركّز الجائزة على الحملات والمشاريع الإعلامية التي تعكس أفضل الممارسات وتبرز الجوانب الإبداعية في مجال الترويج والاتصالات المؤسسية.

وأعرب مصطفى بن محمد الهنائي الرئيس التنفيذي للمجموعة العمانية للطيران، عن سعادته بحصول السلطنة على هذه الجائزة الدولية في مجال الاتصالات المؤسسية، والتي تشرفت المجموعة العُمانية للطيران بتسلمها. وقال: يعكس هذا الفوز الاجتهاد والتفاني اللذين يمثلان الوقود المحرك لزملائنا في قطاع الطيران بالسلطنة؛ حيث تحرص المجموعة على الارتقاء بالقطاع في خارطة العالم. وأدعو الزوار والسائحين من مختلف أنحاء العالم إلى زيارة عُمان، واكتشاف أسرار الجمال الذي تزخر به. وأتقدم بالشكر الجزيل إلى كافة شركائنا في استحقاق هذه الجائزة الدولية لاسيما وزارة النقل، ووزارة الإعلام، ووزارة السياحة، وشرطة عُمان السلطانية، والهيئة العامة للطيران المدني وجميع الجهات المشاركة على دعمهم المتواصل.

من جهته، قال ماسيمو تافي رئيس Assorel: تطلع لجنة تحكيم جوائز Assorel كل عام على مئات الحملات الإعلامية وتقيم كفاءتها وأصالتها. وقد حققت الحملة الإعلامية التي نفذتها المجموعة العُمانية للطيران مع مؤسسة إيديلمان نتائج رائعة وسلطت الضوء على أهمية التواصل كأداة للتعاون الدولي وتعزيز التبادل الثقافي.

وتحقيقًا لأهدافها الإستراتيجية، تعمل المجموعة العُمانية للطيران على تطوير قطاع الطيران، وتعزيز منتجات وخدمات السفر واللوجستيات التي تقدمها السلطنة.