"صناعية صور" تكرم المصانع المجيدة.. وتستعرض فرص "مدائن" للاستثمار

صور - الرؤية

نظَّمتْ مدينة صور الصناعية -التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"- أمس، حفلا لتكريم المصانع المجيدة للعام 2019، برعاية المهندس مسلم بن محمد الشحري مساعد الرئيس التنفيذي للعمليات في "مدائن"، وبحضور عدد من المستثمرين وأصحاب الأعمال في المدينة الصناعية ومديري الدوائر الحكومية في ولاية صور.

بدأ الحفل بكلمة مبارك بن سالم الغيلاني مدير دائرة الشؤون الإدارية بمدينة صور الصناعية، أوضح من خلالها أنَّ المدينة الصناعية تعمل على 3 مرتكزات، وهي: رفع مقومات الاستثمار، وجذب واستقطاب استثمارات جديدة، والمحافظة على الاستثمارات القائمة واستدامتها. وقد حددت المدينة الصناعية أولويات المرحلة المقبلة بإنشاء منفذ بحري يخدم المشاريع الحالية والمستقبلية، ويعزز مقومات الاستثمار في المدينة الصناعية؛ فهناك عدة مشاريع باستثمارات كبيرة قيد الإجراءات والتقييم، ومن المؤمل توطينها بالتزامن مع توفير المنفذ البحري بالمدينة الصناعية، لتوفر فرص عمل للكوادر الوطنية. وقد أجرت مدينة صور الصناعية دراسة بناء على زيارات ميدانية وعدة اجتماعات ولقاءات مع الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة لرصد التحديات التي تواجهها الشركات، ووضعت مقترحات بالحلول المناسبة لتلك التحديات.

وبهدف تحسين بيئة الاستثمار في مدينة صور الصناعية، أشار الغيلاني إلى طرح مناقصة مشروع تطوير مربعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة بتكلفة 10 ملايين ريال عماني، ومن المؤمل أن يبدأ تنفيذ المشروع مطلع العام الجديد. كما تُبذل مساعٍ حثيثة لرفع كفاءة خدمات المياه والصرف الصحي بالمدينة الصناعية بصورة عاجلة، ونتوقع التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة مطلع العام الجديد أيضا. وضمن مشاريع تعزيز الخدمات المقدمة للمستثمرين بمدينة صور الصناعية، من المؤمل خلال الربع الثاني من العام المقبل بدء تفعيل النافذة الاستثمارية (مسار)، لتسهم في تخليص كافة معاملات المستثمرين من خلال نافذة استثمارية موحدة، كما سيجري طرح عدد من الفرص الاستثمارية لتوفير مختلف الخدمات المساندة للمستثمرين، وتشمل: إنشاء مركز صيانة متكامل لخدمة المركبات والشاحنات، ومشروع القرية العمالية لتوفير نزل إيواء مناسبة للعاملين بالشركات وبعض الفرص الاستثمارية المتعلقة بالخدمات الصحية والترفيهية والفندقية...وغيرها.

وقدَّم الدكتور خميس بن سعيد المنيري المدير التنفيذي لأكاديمية مدائن الصناعية، عرضا حول الأكاديمية أوضح من خلاله أن "مدائن" كانت من الجهات الرائدة في تدريب وتأهيل الباحثين عن العمل والعاملين بالمصانع منذ سنوات، ويتضح ذلك في العام 2011 بتبني برامج وخطط تدريب وتأهيل للعامليين بالمصانع والشركات العاملة لديها، كما أولت "مدائن" اهتماما خاصا بالعمانيين في الشركات والمصانع الذين يشغلون وظائف إدارية عليا وإشرافية، خصوصا من مديري العموم، ومديري الموارد البشرية والإدارة والتدريب.

من جانبه، قدَّم الدكتور طلال الوهيبي مدير الابتكار في القطاعات الصناعية بمركز الابتكار الصناعي، عرضاً حول الابتكار الصناعي.. مشيراً إلى أنَّ المركز يسعى لتحقيق ثقافة ابتكار قوية ومستدامة في القطاع الصناعي في السلطنة من خلال إنشاء نظام بيئي للابتكار الصناعي قادر على تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي ودفع التنافسية العالمية وتعزيز مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة.

وأضاف الوهيبي أنَّ الشركة تركز على 4 برامج رئيسية؛ هي: برنامج بناء القدرات المعني بتأهيل 100 فرد سنويًّا كمتخصصين في الابتكار الصناعي، وبرنامج دعم الشركات الناشئة الهادف لتسويق 5 شركات جديدة سنويًّا لتكون بمثابة نواة الاقتصاد المعرفي وتوليد الثروات، وبرنامج دعم الابتكار للشركات المعني بتطوير وتنفيذ 10 مشاريع مبتكرة داخل الشركات والصناعات القائمة، إضافة لبرنامج دعم الابتكار الذي يهدف لتحسين أداء وكفاءة قطاع صناعي واحد سنويًّا لزيادة العائدات بنسبة 2%، وتعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.