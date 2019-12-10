"إثراء" تطلق حملة "استثمر في عمان" بالرياض.. الأحد

مسقط – الرؤية

تطلق الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات "إثراء" بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان وصندوق الاحتياطي العام للدولة، الأحد المُقبل، حملتها الترويجيّة بعنوان "استثمر في عُمان" في العاصمة الرياض في المملكة العربية السعودية، بهدف تعريف الجانب السعودي بالفرص الاستثمارية في القطاعات المستهدفة بالسوق العماني، والوصول إلى مستثمرين محتملين لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ويترأس وفد الحملة معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة "إثراء"، وتُنظم الفعاليات بالتعاون مع سفارة السلطنة في الرياض وهيئة الاستثمار السعودية وبمشاركة عدة مؤسسات منها: هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن)، وأسياد، وصندوق عمان للتكنولوجيا، وتنمية، وخزائن، ومنطقة صلالة الحرة، ومنطقة صحار الحرة وغيرها من المؤسسات بالقطاعين العام والخاص، وتدار على مدى 4 أيام في مدينتي الرياض وجدة، وسيجري خلالها عقد لقاءات ثنائية بين الجانبين العماني والسعودي بحضور عدد من المؤسسات بالقطاعين العام والخاص ورواد الأعمال والمستثمرين من الجانبين.

ويشتمل برنامج الحملة على زيارة لعدد من الشركات الرائدة في مختلف القطاعات، وعقد ندوة تعريفيّة تُشارك فيها عدد من الجهات الحكوميّة والخاصة الشريكة للهيئة تستعرض الفرص الاستثمارية المحتملة في السلطنة والمناخ الاستثماري ومقوّماته الجاذبة، وسبل التعاون في مجال تعزيز التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.

وقال عزان بن قاسم البوسعيدي، الرئيس التنفيذي لإثراء إن اللقاءات الثنائية تعد مجالا مهمًّا لجذب الاستثمارات الأجنبية للسلطنة، وتعزيز التبادل التجاري بين الشركات، وستتيح لنا هذه الزيارة فرصة جيّدة لمناقشة الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات وعرض المقومات والحوافز التي تمتلكها السلطنة، وبحث سُبل تعزيز التبادل التجاري بين عُمان والمملكة. وقد بلغ حجم صادراتِ السلطنةِ إلى المملكة في العام 2018 نحوَ 1.5 مليار دولار أمريكي، مسجلةً نسبةَ ارتفاع 25.6% عن العام 2017، كما بلغت وارداتها من المملكة العربية السعوديّة في العام نفسه نحو 826 مليون دولار أمريكي.

ويُشار إلى أنَّ وفدًا سعوديًّا كان قد زار السلطنة العام المنصرم، ضمن فعاليات الملتقى الاقتصادي الذي نظمه الصندوق الاحتياطي العام للدولة، بهدف بحث آفاق الاستثمار، وتعزيز التعاون التجاري بين السلطنة والمملكة العربية السعودية الشقيقة، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة بالسلطنة في قطاعات الخدمات اللوجستية، والاستزراع السمكي، والتعدين، والنفط والغاز. كما زار الوفد التجاري السعودي الذي ضم 65 من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص مقر هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وميناء الدقم، واطلعوا على المشاريع والفرص الاستثمارية والتسهيلات المقدمة للمستثمرين.