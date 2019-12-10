الشبيبي يدشن فعاليات الملتقى الاقتصادي الأول في جنوب الشرقية.. 22 ديسمبر

اليوسف: "الغرفة" تلتزم بالنهج السامي لتفعيل جهود التنمية في مختلف مناطق السلطنة

الرؤية - فايزة الكلبانية

كشفت غرفة تجارة وصناعة عمان فرع محافظة جنوب الشرقية عن فعاليات "ملتقى جنوب الشرقية الاقتصادي"، الذي يعد الأول من نوعه في المحافظة، ومن المنتظر تنظيمه خلال الفترة من 22 إلى 28 ديسمبر الجاري، تحت رعاية معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزير الإسكان، وبحضور عدد من أصحاب السعادة والمسؤولين من السلطنة، إلى جانب مشاركين من خارج السلطنة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في المقر الرئيسي للغرفة أمس بحضور سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة الغرفة، وأنور بن حمد السناني رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمُحافظة جنوب الشرقية، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، وعدد من الإعلاميين.

وأشار سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة الغرفة إلى حرص الغرفة على الالتزام بنهج جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه - في سبيل تحقيق التنمية البشرية والاجتماعية في كل مناطق السلطنة المترامية الأطراف من إنشاء بنية أساسية قوية ترتكز عليها خطط التنمية وبرامجها الخاصة في مختلف المجالات.

وأوضح سعادة اليوسف أنَّ الغرفة تواصل العمل على تفعيل دور فروعها والبالغ عددها 10 فروع بمختلف محافظات السلطنة في تنمية الاقتصاد، حيث تسهم مثل هذه الملتقيات الاقتصادية في انتعاش الحركة الاقتصادية بالمحافظة بمختلف القطاعات، كما تلعب دورا مهما في الترويج والتسويق لأهم المقومات الاقتصادية والسياحية والتجارية، إضافة إلى الترويج لمشاريع أصحاب وصاحبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأسر المُنتجة والتي تساهم بدور كبير في تعزيز أداء القطاع الخاص.

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان أنَّ الملتقيات الاقتصادية تحقق حراكا اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا وترفيهيا في مختلف المحافظات، وتتنوع الفعاليات المصاحبة للملتقى وتساهم في زيادة الحركة الاقتصادية والقوة الشرائية بالمحافظات.

وتقدم سعادة قيس اليوسف بالشكر إلى أعضاء مجالس إدارات فروع الغرفة وجهازها التنفيذي في مختلف المحافظات بالسلطنة على جهودهم المبذولة خلال الفترة الماضية من فترة مجلس الإدارة الحالي، مشيرًا إلى أهم الإنجازات الملموسة في مختلف القطاعات، واللقاءات المثمرة التي عقدت مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، مؤكدًا سعي الغرفة لدعم وتنمية اقتصاد المحافظات من خلال إقامة مثل هذه الملتقيات الاقتصادية وغيرها من الفعاليات التي ترفد الاقتصاد الوطني وتساهم في التنمية الوطنية.

ومن جانبه قال أنور بن حمد السناني رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الشرقية إن الملتقى يأتي في إطار رؤية الغرفة التي تركز على العمل لتنمية القطاع الخاص العماني وجعله شريكا أساسيا في التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث سيسلط الضوء على أهمية انتعاش القطاع الاقتصادي وتنشيط الحركة الاقتصادية بالمحافظة في ولاياتها الخمسة وهي: صور، جعلان بني بوعلي، جعلان بني بوحسن، الكامل والوافي، ومصيرة.

وأوضح السناني أن الملتقى يهدف إلى زيادة انتعاش الحركة الاقتصادية والقوة الشرائية بالمحافظة بمختلف القطاعات، والتأثير على القطاع الاقتصادي بشكل إيجابي، إضافة إلى الترويج والتسويق لأهم المقومات الاقتصادية والسياحية والتجارية بالمحافظة، حيث يشكل التنوع البيئي والكثافة السكانية بالمحافظة مكسباً مهماً ومقومات أساسية، كما يهدف إلى الترويج لمشاريع أصحاب وصاحبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة والتي تساهم بدور كبير في تعزيز أداء القطاع الخاص، مؤكداً أنَّ الملتقى يهدف إلى إبراز المعالم الحضارية والثقافية التي تتمتع بها ولايات المحافظة، وتنمية مؤسسات القطاع الخاص بالمحافظة وتعزيز التعاون المشترك بين الأطراف الثلاثة (القطاع العام والخاص والمجتمع)، ويأتي الملتقى تحت شعار "اقتصاد مستدام".

وأوضح السناني أنَّ الملتقى يستهدف عددا من القطاعات الاقتصادية وهي: السياحة، الصناعة، والأمن الغذائي، وتعد هذه القطاعات من القطاعات المهمة، ويجب الاستناد إليها في التصورات المستقبلية، إضافة إلى أهمية تقييم نقاط القوة بها للتحرك منها نحو مزيد من البناء الاستراتيجي في إطار مشروعات التنويع الاقتصادي المستهدف في الفترة المقبلة.

واستعرض سالم بن جميع السنيدي مدير فرع الغرفة بمحافظة جنوب الشرقية الفعاليات المصاحبة للملتقى على مدى 7 أيام في ولايات المحافظة، حيث ستقام العديد من الفعاليات التي من شأنها زيادة الحراك الاقتصادي بمختلف الولايات، وسيشهد اليوم الأول للملتقى تنظيم معرض الاستثمار السياحي، وافتتاح القرية التراثية بحصن سنيسلة بولاية صور، وفي اليوم الثاني ستعقد ندوة لتنمية اقتصاد محافظة جنوب الشرقية، وتناقش محاور الندوة الاستراتيجية العمرانية لمحافظة جنوب الشرقية (رؤية عمان 2040)، وتوضيح أهمية الموقع الاستراتيجي للمحافظة ودوره في تعزيز الاقتصاد العماني والتجارة الخارجية للسلطنة، إضافة إلى مناقشة السياحة البيئية البيولوجية والفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة، إلى جانب استعراض ورقة عمل حول عوامل زيادة قيمة المحافظة سياحيا وأدوات تنشيط الاستثمار المحلي والخارجي بها.