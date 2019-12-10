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بدء استقبال طلبات توصيل المياه

"ديم" تفتتح شبكات توزيع المياه بـ 7 مناطق في بوشر

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 08:36 م بتوقيت مسقط

"ديم" تفتتح شبكات توزيع المياه بـ 7 مناطق في بوشر

 

مسقط – الرؤية

افتتحت "ديم" شبكات المياه الجديدة في مناطق العوابي وفلج الشام وصنب ومخطط الحمام الجديد وحي بوشر التجاري ومرتفعات بوشر المرحلة الأولى والثانية والسادسة ومرتفعات غلا المرحلة الرابعة والخامسة والسادسة بولاية بوشر، ويمكن للمواطنين والمقيمين في الولاية تقديم طلباتهم في صالة خدمات المشتركين بولاية بوشر مصطحبين معهم الأوراق الثبوتية التي تشمل استمارة توصيل خدمة المياه معتمدة من البلدية ونسخة من إباحة البناء وشهادة إكمال البناء (للطلبات غير السكنية) ونسخة من البطاقة الشخصية ونسخة من الملكية والرسم المساحي ونسخة من فاتورة الكهرباء.

وتواصل ديم أعمالها في تنفيذ عدد من المشاريع المائية في محافظات السلطنة لاستكمال البنية الأساسية من خلال تنفيذ شبكات نقل وتوزيع المياه ذات الجودة العالية باعتبار المياه عنصرا أساسيا في عملية التنمية والتطوير، وفق استراتيجية "ديم" التي تستهدف أن تكون مؤسسة خدمية رائدة تطبق أفضل الممارسات العالمية في تحقيق التنمية المستدامة للسلطنة.

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