نائب رئيس "الشيوخ" الكازاخستاني يزور الجامع الأكبر ودار الأوبرا السلطانية

مسقط - الرؤية

زار معالي بيكتاس بيكنزاروف نائب رئيس مجلس الشيوخ الكازاخستاني والوفد المرافق له أمس جامع السلطان قابوس الأكبر ودار الأوبرا السلطانية، وذلك في إطار زيارته الرسمية الحالية للسلطنة.

واستمع معالي الضيف والوفد المرافق له خلال زيارته لجامع السلطان قابوس الأكبر إلى شرح عن تصاميم الجامع المعمارية وتاريخ بنائه والمرافق التي يضمها ومنها معهد العلوم الإسلامية والمكتبة وقاعة المحاضرات. واطلع الوفد خلال زيارته لدار الأوبرا السلطانية، على ما تحتويه الدار من مرافق وتجهيزات حديثة، إضافة إلى التعرف على برامجها خلال العام وطبيعة العروض التي تقدمها والدور الذي تضطلع به في المجال الثقافي.

ومن المقرر أن يُغادر معالي نائب رئيس مجلس الشيوخ الكازاخستاني والوفد المرافق له البلاد اليوم الأربعاء، مختتمًا زيارته الرسمية للسلطنة التي استغرقت عدة أيام.